¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎÂÐÌÌ¼Â¸½¤ÎÎ¢¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï£±£°Æü¤Ë£±£¹·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î½ÅÍ×¤ÊÂ¦¶á¤Î¸ùÀÓ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Î¾¿Ø±Ä¤È¤â¡¢²ñÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÏÂ²ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î²ñÃÌ¤Î¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²¦¤ËºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÜÌä¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ª¡¦¥é¥¤¥¯¥í¥Õ¥È»á¤À¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±»á¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤ËÂÐÃÌ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¸µ³°¸ò´±¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯£··î¤«¤é£²£°£²£µÇ¯£±·î¤Þ¤Ç±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Ç¸ø»È·ó¼¡ÀÊ¸ø»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»á¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¹ñ²¦¤Î¿·¤·¤¤»äÀßÈë½ñ´±ÂåÍý¤È¤·¤Æ¡¢»äÀßÈë½ñ¤Î¥¯¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥È¥ó¶ª¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÈÇ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ïº£Ç¯½é¤á¡¢¹ñ²¦É×ºÊ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Ë¬Ìä¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¤ÎºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤Åö»þ¤«¤é²¦¼¼¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¥Æ¥ª»á¤Î½¢Ç¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÉÐË¬Ìä¤ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇ¶á¤Î²ñÃÌ¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±»á¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î³°Ì³¡¦±ÑÏ¢Ë®¡¦³«È¯¾Ê¡Ê£Æ£Ã£Ä£Ï¡Ë¤Ç£Å£Õ¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢£±£·Ç¯¤«¤é£±£¸Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³°Ì³¾Ê¤Î£Å£ÕÎ¥Ã¦ÀïÎ¬ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿£±£·Ç¯¤Þ¤Ç¼óÁê´±Å¡¤Ç¼óÁê¤ÎË¡Î§¸ÜÌä¤ò¡¢¸¡»öÁíÄ¹¼¼¤Ç¹ñºÝË¡¤ª¤è¤Ó£Å£ÕË¡¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£±£±Ç¯¤«¤é£±£´Ç¯¤Þ¤Ç¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Î±Ñ¹ñ¹ñÏ¢ÂåÉ½Éô¤Î»²»ö´±¤òÌ³¤á¡¢£°£¹Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯¤Þ¤Ç³°Ì³¾Ê¤ÎË¡Ì³¸ÜÌäÊäº´¤âÎòÇ¤¤·¡¢£°£µÇ¯¤«¤é£²£°Ç¯¤Þ¤ÇºâÌ³¾ÊË¡Ì³¶É¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁÊ¾Ù¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÆ²¡¹¤¿¤ë·ÐÎò¤ò¸Ø¤ë¡ÖÄ¶ÉÒÏÓ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬ÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢Æñ¹Ò¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÐÌÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£