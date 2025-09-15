ママ友「100円高いの！」娘の前でまさかの発言｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第13話をごらんください。

はるかの娘の分だけお子様ランチが運ばれてきます。りさの娘は自分の分がないことに腹を立てますが、それに対してりさは「しょうがないでしょ、聞いてた値段より100円高かったの、はるかちゃんが間違えちゃったんだから仕方ないの！」とはるかのせいにするような事を言い出します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさは「聞いていた値段より100円高い」という理由で、お子様ランチを頼みませんでした。はるかの娘にだけ、お子様ランチが運ばれてきます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

お子様ランチを前にはしゃぐ、はるかの娘。りさの娘は、自分にはお子様ランチがないと気づいて、不思議そうです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自分だけお子様ランチがないと知って、りさの娘は怒り爆発。楽しみに待っていたのですから、失望は大きかったでしょう。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自分のお子様ランチがない！ゆずきちゃんかわいそうですね。せっかくのランチなのだから、100円の差額は気にせず頼んでほしい…でも価値観は人それぞれ、でしょうか。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）