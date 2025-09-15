SEVENTEEN¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¡Ú¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡Û
¡Ö¿·¤·¤¤»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÍ¤¿¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¡£SEVENTEEN¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦Î¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¡¢ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤!?
SEVENTEEN¤Ï9·î13Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¡¼¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤Ç¡ØSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØNEW_¡Ù¡Ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊËë¤ò³«¤±¤¿¡£
HYBE»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó5Ëü4000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä³«»ÏÅöÆü¤Ë´°Çä¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É100¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥£¥Î¤¬¡Ö¿·¤·¤¤Ì£¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ò¤¦¤Þ¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢SEVENTEEN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÌÖÍå¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡È¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¾¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡ØHBD¡Ù¤È¡ØTHUNDER¡Ù¤Ç°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ØDomino¡Ù¡ØNetwork Love¡Ù¤«¤é¡¢¡ØSOS (Prod. Marshmello)¡Ù¡ØF*ck My Life¡Ù¡ØLOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)¡Ù¤Ê¤É½ÏÎý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢Ìó3»þ´Ö30Ê¬¤Ç30¶Ê°Ê¾å¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¸ø±é¤é¤·¤¯¡¢5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÍÅ±ð¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¸¥å¥ó¤¬·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Ï¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤Ç°Õ³°¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤È¥É¥®¥ç¥à¤Ï´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´¶À¤òÅº¤¨¤¿¡£¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ÈÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ç¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¤Ï´¶³ÐÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤È¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤¬´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤È¼ª¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀºÌ©¤Ê·²Éñ¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ØHOT¡Ù¡ØHIGHLIGHT¡Ù¡ØROCK¡Ù¡ØHIT¡Ù¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥É¥®¥ç¥à¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØRock with you¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢CARAT¤È¶¦¤ËÀÄ½Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¿¿´¤òÅÁ¤¨¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¡ØA-TEEN¡Ù¡Ø9-TEEN¡Ù¡Ø20¡Ù¡Ø¥½¥è¥ó¥É¥ê¡Ê±²¡Ë¡Ù¤âÂç´¿À¼¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
SEVENTEEN¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿»ä¤¿¤Á¤ò¤½¤Ð¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£10Ç¯´ÖÀä¤¨¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀä¤¨¤ºÀ®Ä¹¤·¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ØEyes on you¡Ù¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¸å¡¢Â¨¶½¤ÇºÆ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ØÌµ¸Â¥¢¥Ê¥¹¡Ê½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥¸¥åNICE¡Ù¡Ë¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¡£
¸ø±éºÇ½ªÆü¡Ê9·î14Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡¢¥Û¥·¡¢¥¦¥©¥Ì¡¢¥¦¥¸¤¬µÒÀÊ¤«¤é±þ±ç¤òÁ÷¤ê¡¢ÎÏ¤òÅº¤¨¤¿¡£SEVENTEEN¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ë¤Ï9¿Í¤À¤±¤À¤¬¡¢º£¤Ï13¿ÍÁ´°÷¤¬¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏSEVENTEEN¤À¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¿ÎÀî¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿SEVENTEEN¤Ï9·î27Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹á¹ÁºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë·¼ÆÁ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁá¡¹¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ10·î¤Ë¤Ï¥¿¥³¥Þ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÎËÌÊÆ5ÅÔ»Ô¡¢11·î¤«¤é12·î¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë