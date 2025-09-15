【昏睡】はなんて読む？ある状態を表す漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「昏睡」はなんて読む？

「昏睡」という漢字を見たことはありますか？

テレビやニュースで耳にしたことがあるかもしれません。

いったい、「昏睡」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こんすい」でした！

昏睡は、深い眠りの状態で、外部の刺激に対して反応が鈍いとき、または反応がない状態を表す言葉です。

突然の疾患や事故、薬物の影響などで起こることがあります。

昏睡状態は、一時的なものから長期間続くものまでさまざまです。

即座に適切な処置や治療が必要な場合があるため、この言葉の意味や読み方を正確に理解しておくことが大切です。

この機会にぜひ覚えてくださいね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部