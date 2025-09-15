「目の前に『穴』があります。どうしたらいいですか？」 各地で起こる道路陥没… 発見したら誰に連絡？

道路の穴は誰に通報？

度々、全国各地で道路が陥没している事故が発生しています。

大きいものは即座に修復作業が行われることが多いですが、通行が不可能ではないものもなかにはあります。

そうした道路の異常を発見したらどうしたらいいのでしょうか。

道路に穴があったらどうしたらいいですか？（画像はイメージ／フォトAC）

道路に大きな段差や穴を見つけ、「ここを通ってタイヤがパンクしないのか」「転倒するおそれがあるのでは」と不安に感じた経験がある人も少なくないかもしれません。

では、このような状況を発見した場合、どこに通報すればよいのでしょうか。

こういった道路を「危険だとは思うが、自分だけが感じている些細なことなのでは」と思って放置してしまうと、のちに重大な交通事故を招く危険性もあります。

そもそも、一般的に道路は公共の財産であり、日々の安全な交通を支えるための適切な維持管理が求められています。

しかし、現実には、すべての道路を常時点検することは困難であるため、破損や段差が長期間放置されてしまうケースも少なくありません。

そのため、道路状況を行政へ知らせることは、住民の重要な役割とされています。

そして、そういった場合に活用したいのが国土交通省が設置している「道路緊急ダイヤル（#9910）」です。

これは、道路に穴や段差を見つけた際に直接通報できる窓口として、全国どこからでも利用できるダイヤルです。

ここに連絡することで関係機関と連携し、早期の補修や安全措置が取られる仕組みだといいます。

また、国土交通省のアカウントを友達登録すればLINEからも24時間通報できるようになっているほか、匿名での通報も可能なので、気軽に道路状況を伝えられる点がメリットとされています。

このように、住民の目による情報は、行政が見落としてしまう危険を防ぐ大切な補完手段となっているというわけです。

なお、道路の破損や段差が原因で事故が起きてしまった場合、行政側が管理責任を問われるケースもあるといいます。

そのため、住民からの通報は自治体にとってもリスクを回避する重要な情報提供となり、結果として道路利用者全体の安全に直結するとされています。

SNSでは「報告していいのか迷う」との声も

しかし、SNS上では「どの程度のものを報告していいのかわからなくて迷うことがある」という声も少なくありません。

また、「小さな段差くらいで苦情を入れるのは大げさではないか」という意見も散見され、判断に迷う人がいることも事実のようです。

一方で、「自分は危ないと感じたら必ず通報している」「道路の穴を放置すれば事故につながるから、迷わず知らせる」といった前向きな声も多くみられました。

ただし、道路にわずかな段差やひび割れがあるだけでも、自転車やバイクにとっては転倒リスクになりえます。

とくに夜間や雨天時には視界が悪化し、道路の小さな異変に気づかずに大きな事故につながってしまうおそれも否定できません。

そのため、こうした危険を未然に防ぐためには、少しでも「危ない」と感じた段階で連絡することが推奨されます。

通報は決して迷惑行為ではなく、道路を安全に保つための社会的責任の一部といえます。

実際、行政側も住民からの情報を頼りに現場確認を進め、通報がきっかけで短期間のうちに補修がおこなわれた事例もあるようです。

また、住民の声は単なる安全確保にとどまらず、暮らしやすい街づくりにも直結しています。

道路の維持管理に市民が積極的に関わることは、地域全体の安心感を高めるだけでなく、自治体の対応力を強化することにもつながるとされています。

※ ※ ※

道路に大きな段差や穴を見つけたときの通報を、「苦情なのでは」とためらう必要はありません。

むしろ、道路状況の通報は事故を防ぎ、誰もが安全に通行できる環境を守るための行動です。

SNS上ではさまざまな意見があるものの、判断に迷ったときには安全を優先して行動するのが賢明といえそうです。

小さな一歩が大きな事故防止につながり、結果として自分や地域の安心を守ることにつながります。