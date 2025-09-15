１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたヌートリア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

　【新華社海口9月15日】中国海南省海口市の海南熱帯野生動植物園で14日、ミーアキャット、マーモット、ヌートリアなど新たな「入居者」が一般公開され、来園客の注目を集めた。

１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたミーアキャット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）
１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたマーモット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）
