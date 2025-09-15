ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国海南省の動植物園で新たな「入居者」お披露目 中国海南省の動植物園で新たな「入居者」お披露目 中国海南省の動植物園で新たな「入居者」お披露目 2025年9月15日 12時10分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたヌートリア。（海口＝新華社記者／楊冠宇） 【新華社海口9月15日】中国海南省海口市の海南熱帯野生動植物園で14日、ミーアキャット、マーモット、ヌートリアなど新たな「入居者」が一般公開され、来園客の注目を集めた。１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたミーアキャット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたミーアキャット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたミーアキャット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたミーアキャット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたマーモット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたマーモット。（海口＝新華社記者／楊冠宇）１４日、海南熱帯野生動植物園でお披露目されたヌートリア。（海口＝新華社記者／楊冠宇） リンクをコピーする みんなの感想は？