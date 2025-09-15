15日（月）敬老の日、午後は局地的な激しい雷雨や突風に注意が必要です。

＜15日（月）の天気＞

北日本は晴れて行楽日和になっています。東日本や西日本は雲が多いですが、時折日差しが届いています。午後は東日本や西日本の山沿いで雨雲がわきやすく、急な激しい雷雨がありそうです。キャンプやバーベキューなどの屋外レジャーは空模様の変化に気をつけてください。

夜は東京都心でも雷雨の可能性があるので、夜までお出かけの方は折りたたみ傘があると安心です。また、気圧の谷が通過する北海道北部でも夕方ごろにザーッとひと雨ありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

名古屋や大阪では猛暑日の予想です。観光で訪れている方も、万全な熱中症対策が必要です。

札幌 28℃（＋4）

仙台 27℃（-4）

新潟 31℃（＋2）

東京 31℃（-1）

名古屋 36℃（＋4）

大阪 35℃（＋2）

鳥取 33℃（＋2）

高知 34℃（＋2）

福岡 34℃（＋2）

＜週間予報＞

16日（火）は晴れるところが多いですが、関東は雲が広がりやすいでしょう。猛烈な暑さになる西日本を中心に、午後は急な雷雨がありそうです。17日（水）〜18日（木）は北日本や北陸で大雨のおそれがあります。

一方で東京は暑さが盛り返し、今年最後の猛暑日になるかもしれません。週末は全国的に雲が多く、20日（土）は広く雨が降る見込みです。この雨をきっかけに秋の空気に入れ替わり、最高気温は東京で25℃、名古屋でも29℃の予想です。