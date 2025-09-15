大谷翔平自己最多135得点に…19試合連続出塁　日本時間17日フィリーズ戦へ向けブルペン入り…本塁打王争うシュワーバーと注目の直接対決へ

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、しぶとくヒットを放ち19試合連続出塁。

自己最多となる135得点目もマークです。

試合前、ブルペン入りした大谷選手。

日本時間17日に先発予定のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、“ピッチャー・大谷”とホームラン王を争うカイル・シュワーバー選手（32）との直接対決にも注目です。

そのシュワーバー選手は15日の試合で52号ホームランを放ち、2位の大谷選手に3本差をつけました。

2試合連続となる50号ホームランをかけ先発した大谷選手は第5打席、大きな当たりを見せたものの、あと一伸び足りず。ここまでノーヒットに倒れました。

それでも第6打席でした、打ち取られたかに思われましたが、野手の間にポトリと落ちるラッキーなヒットで19試合連続出塁をマークしました。

そのあと2塁まで進むと、エドマン選手のタイムリーヒットで生還し、自己最多となるシーズン135得点目を挙げました。

ドジャースは快勝し、マジックを10に減らしています。