歌手・氷川きよしさんのコンサートツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025〜KIINA’S LAND〜」の東京公演が9月4日、渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで行われました。歌手活動再開から約1年。5月からスタートした今ツアーも折り返しで、この日は6日の48歳の誕生日を目前に迎えたコンサートとあり、ステージはお祝いムード一色。演歌からロックまで幅広いジャンルの24曲が披露され、会場は熱気に包まれました。そんなコンサートの模様をレポートします。（取材・文：宇都古舞 撮影：西槇太一）

【写真】漁師のつなぎとハチマキ姿で熱唱！隣には大きな魚が…

おなじみの曲からスタート

愛称の“キーナ”コールが響く中、コンサートがスタート。氷川さんはド派手な“ご本尊衣装”に身を包み、ステージ最奥の扉から登場。その神々しい姿にファンも大盛り上がり。「龍翔鳳舞」「星空の秋子」を歌い、「きよしのズンドコ節」では、“きよしコール”で早くも会場は一体に。

ステージ前半〜中盤は演歌を披露。白い紋付袴に着替えた氷川さんが再び登場すると、歓声が起こります。「大井追っかけ音次郎」「箱根八里の半次郎」などデビュー時の楽曲や、「一剣」「白雲の城」など王道の名曲を歌い上げ、ステージは一気に演歌の世界へ。

「いろんな事があったけど、何より健康一番」

MCでは、「約1ヵ月ぶりのコンサート。1ヵ月空くとバランスを崩してしまうというか、変な感じでしたね。やっとこの日を迎えられてとてもうれしいです！」とあいさつ。8月30日、31日に出演した24時間テレビの合唱企画に参加した人たちを客席から見つけると、「この前はありがとう！とても楽しかった」と感謝する場面も。ファンとの掛け合いも楽しく行われ、思わず会場が爆笑に包まれる一幕もありました。

会場のLINE CUBE SHIBUYA（旧渋谷公会堂）は「24歳から毎年コンサートをしている思い出のある場所」と紹介。「私も歌手活動26年目で人との別れや出会い、いろんな事がありました。でも何より健康一番ですよね。皆さんも軽い運動を忘れず、尿漏れにも気をつけて（笑）」と、ユーモアを交えながらファンに呼びかけました。



着流しに和傘を持って登場（撮影：西槇太一）

江戸と漁師の世界観にうっとり

そして演歌パートは次の展開へ。黒の着流しに和傘を持って登場すると、「大江戸出世小唄」「お江戸のさのさ」など4曲を披露。襖を使ったステージパフォーマンスもあり、襖が交差した後、氷川さんがすっと消える仕掛けには、会場からは「おぉ〜」と驚きの歓声が上がります。

続いてこれまでの雰囲気と打ってかわり、ソーラン節の音楽が流れ、会場は活気ある空気へ。そこに、黒とピンクの可愛いつなぎの漁師衣装を着て“絆丸”と書かれた漁師船に乗って氷川さんが登場。

「きよしのソーラン節」「玄海船歌」「北の一番船」と、海をテーマにした楽曲を力強く熱唱しました。

48歳を目前に「挑戦、挑戦でいきたい」

ここで突如、バンドが「ハッピーバースデイ・トゥーユー」を演奏。6日に48歳の誕生日を迎える氷川さんへ、ステージ上にケーキが運び込まれます。ファンからの鳴り止まない「おめでとうー！」の歓声に、「なんか気を遣わせちゃってすみません」と照れた表情をみせる氷川さん。

「この歳になったら、年齢にこじつけちゃうのがなんか嫌だなと感じちゃいます。怖いものは自分自身ですよ。自分のライバルは自分。人と比べても違うんですよね」と大人の一言。

「これからは少しでも皆さんの生きる希望になって、心に寄り添えるようなことがしたい。挑戦、挑戦でいきたいと思います！」とこれからの意気込みを力強く語りました。



新曲「白睡蓮」のジャケット写真がプリントされた誕生日ケーキ（撮影：西槇太一）



会場が熱気に包まれる（撮影：西槇太一）

ロックナンバーで最高潮に

ステージ終盤は、黒と紫の羽をあしらったモンスター衣装で登場。ロックで観客を魅了しました。小室哲哉さんプロデュースの楽曲「Party of Monsters」が披露されると、ファンも総立ちで“モンスターダンス”を踊り、会場が一体に。

ラストの「限界突破×サバイバー」では、会場の空気も最高潮。間奏で氷川さんがシャウトすると「おお〜！」と、その迫力に大歓声。これとない熱気に包まれました。

新曲「白睡蓮」で魅了

キーナコールが鳴り止まない中行われたアンコールでは、先ほどの空気とは一転、白い燕尾服で登場。５歳のときに初めて人前で歌ったという、松田聖子さんの「赤いスイートピー」を歌唱。続いて松本隆さん作詞、GLAYのTAKUROさん作曲、亀田誠治さん編曲・プロデュースの新曲「白睡蓮（しろすいれん）」を披露。繊細なバラードで、美しい曲の世界観を表現。会場を一気に引き込み、大きな拍手が起こりました。

ラストは、前向きな歌詞が背中を押す楽曲「WALK」。さらにはおかわりで「Party of Monsters」が再度演奏され、熱気の中でコンサートは終了。

ツアーは、11月23日（日）・24日（月）に大阪フェスティバルホールでのファイナル公演まで7カ所14公演を開催。来年は東京・明治座などで「特別公演」が行われます。