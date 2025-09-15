12日夜から13日未明にかけて、三重県北部を中心に局地的に猛烈な雨が降り、四日市市で観測史上最大の降水量を記録しました。

津地方気象台によりますと、四日市市で12日午後10時過ぎまでに1時間降水量としては観測史上最大の約123.5ミリを記録しました。

この大雨により四日市市では多数の床下浸水や一部の床上浸水被害が、菰野町では床下浸水7件、床上浸水2件の被害が発生しました。

近鉄四日市駅付近では道路や商店街が冠水し、歩行者や交通に影響が出たほか、地下駐車場に雨水が流れ込み、駐車していた数十台の車両が水に浸かりました。

記録的な大雨から一夜明けた13日、四日市市中心部では、水が引いた路上に動けなくなった何台もの車が取り残されていていました。

浸水した中心部の地下駐車場では朝になっても水がひかず、国土交通省の職員らが排水のための調査に訪れていたほか、車を駐車していた地元の住民らが心配そうに様子を見に来る姿が見られました。

三重県は今回の大雨で四日市市に災害救助法を適用することを決めました。

これにより避難所設置など救助実施の費用を県と国が負担することになります。