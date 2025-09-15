【アリ姉とキリギリス妹】長女の指摘にギクッ…。自分を犠牲にしすぎている？＜第6話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第6話 長女の言葉が突き刺さる
【編集部コメント】
アンナさんは割れてしまったマグカップよりも、リクくんのケガの方を心配してくれていました。とても優しい心の持ち主なのですね！ しかし、クルミさんが実家に来ていることに対して「また」という言葉を使いました。アンナさんが「また？」と思うくらい、クルミさんは頻繁に実家を訪れているのでしょう。そのことについて以前から母に話をしてきたアンナさんは、そろそろクルミさんと一度しっかり話さないとな……と思うのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
