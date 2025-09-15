¡Ö¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡×°æ¾å¾°Ìï¤ÎÀ¤³¦Àï¤ËÍè¾ì¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¡×¡Ö¼¡¤Î»î¹ç·èÄê¤Ç¤¹¤«?¡×
¡Ö·¯¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°æ¾å¾°Ìï(32)¤È¤ÎÇ®¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾°Ìï¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª·¯¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÉÛÂÞÆÒÂÙ(63)¡£14Æü¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥È¥é¥ó¥¯¥¹»Ñ¤Î°æ¾å¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¡¢°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿¸ã¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡£Team INOUE¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªºÇ¹â¡ªºÇ¶¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÉã¿Æ¤Î¿¿¸ã¤µ¤ó(54)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÈÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¡×¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¼¡¤ÏÉÛÂÞ¤µ¤ó¤È»î¹ç·èÄê¤Ç¤¹¤«¡©¶¯Å¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶¯¤¯¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤Ï°æ¾å¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖBATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£22Ç¯6·î¤È24Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£