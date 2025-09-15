3人がトップ5入りした日本勢はいくら稼いだ？ 3年ぶり優勝の29歳は約4410万円を獲得
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞大会は、1打ビハインドで迎えた最終18番でバーディを奪ったイングランドの29歳、チャーリー・ハルが、そこでボギーを叩いた世界ランク1位の22歳ジーノ・ティティクル（タイ）を交わし優勝というドラマティックな結末を迎えた。ハルにとってこの勝利は、2022年10月の「アセンダントLPGAベネフィッティング ボランティアーズ・オブ・アメリカ」以来で、米通算3勝目となる。
≪写真≫全英女王・山下美夢有のドライバー痕はこうなっていた！
今大会の賞金総額は200万ドル（約2億9400万円）に設定。優勝したハルは、30万ドル（約4410万円）を手にした。2位のティティクルは18万2956ドル（約2689万円）、3位のロティ・ウォード（イングランド）も13万2721ドル（約1950万円）を獲得している。今週も日本勢3人がトップ5入りと活躍が続いたが、それぞれいくら稼いだのだろうか？ まず4位の山下美夢有が10万2670ドル（約1509万円）を得た。これで今季通算を275万1219ドル（約4億442万円）とし、賞金ランクでも堂々の3位につけている。5位タイに入った畑岡奈紗と岩井千怜は5万4162ドル（約796万円）を加算した。賞金ランクで3位の山下に続くのが、4位・竹田麗央の265万7215ドル（約3億9061万円）。日本勢は西郷真央も239万6594ドル（約3億5229万円）で6位と賞金10傑に3人が入っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
