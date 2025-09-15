なんと約3カ月ぶりにピンの1・2位を阻止！ BSの新モデルが2位【ドライバー売り上げランキング】
ドライバー部門は6月から3カ月近く、1位がピン『G440 MAX』、2位がピン『G440 LST』という状況が続いてきた。今週そこに割って入ったのがブリヂストンの『BX2 HT』。ランキングでは『BX2 HT』が2位、『BX1 ST』も5位に入った。店舗での販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】ブリヂストンの『BX1 LS 』『BX1 ST』『BX2 HT』の構えた顔を並べてみた！
「ブリヂストンのドライバーは発売前の予約段階からかなり注文が入っていました。試打をする人も多くて『初速が出る』『打ちやすい』というすごくポジティブな評価でした」2位になった『BX2 HT』はどういうゴルファーが購入しているのか？「タイプとしては2通りあります。昨年大ヒットした『242CB＋』アイアンを購入した人がアイアンに合わせてドライバーもブリヂストンで揃えています。もう1タイプは、今まで海外メーカーを使っていた人が、国内メーカーに乗り換えるパターン。あらためてブリヂストン、スリクソンという国内メーカーに対する評価が高くなっている印象です」ちなみに女子プロも新モデルを即投入している。阿部未悠は、『BX2 HT』について、「座りや構えた時の印象がすごく良くい。打ってみて打感もいいし、初速も前の1Wより出ている」と高評価。永嶋花音も『BX1 ST』をテストして「めちゃくちゃ良かったです。曲がらないし、飛ぶ感じ。直進性がすごい」と即使用を決めていた。また、1本10万円超えの海外メーカーに比べて、『BX2 HT』の定価は税込9万3500円。価格的にも日本メーカーに優位性が出てきている。【ドライバー売り上げランキング トップ3】1位 ピン G440 MAX2位 ブリヂストン BX2 HT3位 ピン G440 LST※データ提供：矢野経済研究所、9月1日〜9月7日のデータ◇ ◇ ◇女子プロが使用するシャフトを調査。関連記事【飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！】で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ ドライバー売り上げランキング トップ10をチェック
最新なのに飛ばないのはクラブが合ってないせい？ タイプ別『飛ぶドライバー』48モデル診断を公開！
飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！
悩みを消してくれる“運命”のドライバーシャフトが見つかるYES・NOチャート
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
【写真】ブリヂストンの『BX1 LS 』『BX1 ST』『BX2 HT』の構えた顔を並べてみた！
「ブリヂストンのドライバーは発売前の予約段階からかなり注文が入っていました。試打をする人も多くて『初速が出る』『打ちやすい』というすごくポジティブな評価でした」2位になった『BX2 HT』はどういうゴルファーが購入しているのか？「タイプとしては2通りあります。昨年大ヒットした『242CB＋』アイアンを購入した人がアイアンに合わせてドライバーもブリヂストンで揃えています。もう1タイプは、今まで海外メーカーを使っていた人が、国内メーカーに乗り換えるパターン。あらためてブリヂストン、スリクソンという国内メーカーに対する評価が高くなっている印象です」ちなみに女子プロも新モデルを即投入している。阿部未悠は、『BX2 HT』について、「座りや構えた時の印象がすごく良くい。打ってみて打感もいいし、初速も前の1Wより出ている」と高評価。永嶋花音も『BX1 ST』をテストして「めちゃくちゃ良かったです。曲がらないし、飛ぶ感じ。直進性がすごい」と即使用を決めていた。また、1本10万円超えの海外メーカーに比べて、『BX2 HT』の定価は税込9万3500円。価格的にも日本メーカーに優位性が出てきている。【ドライバー売り上げランキング トップ3】1位 ピン G440 MAX2位 ブリヂストン BX2 HT3位 ピン G440 LST※データ提供：矢野経済研究所、9月1日〜9月7日のデータ◇ ◇ ◇女子プロが使用するシャフトを調査。関連記事【飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！】で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ ドライバー売り上げランキング トップ10をチェック
最新なのに飛ばないのはクラブが合ってないせい？ タイプ別『飛ぶドライバー』48モデル診断を公開！
飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！
悩みを消してくれる“運命”のドライバーシャフトが見つかるYES・NOチャート
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】