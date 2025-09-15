3600万円獲得の金澤志奈がトップ5入り 佐久間朱莉は1位変わらず【女子賞金ランキング】
国内女子メジャー第2戦「ソニー 日本女子プロ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】総額300万円！ ソニーの副賞がすごい
今大会でツアー初優勝を果たした金澤志奈が賞金3600万円を獲得。今季通算を8218万1642円として、14位から4位に浮上した。佐久間朱莉は14位タイの賞金262万円を加算し、ランキング1位（1億3386万1767円）をキープ。2位以下は河本結（8303万6856円）、神谷そら（8273万円）、金澤、高橋彩華（7543万4636円）と続いている。金澤にプレーオフで敗れた桑木志帆は1760万円を上積み。17位から11位（5652万3625円）に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
