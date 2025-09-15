◇スコットランド・プレミアリーグ第5節 セルティック2―1キルマーノック（2025年9月14日 英国・キルマーノック）

14日の敵地キルマーノック戦で今季リーグ戦初ゴールを決めたセルティックの日本代表FW前田大然が15日、自身のXを更新。後半11分にダイビングヘッドで先制ゴールを決める瞬間や直後の喜ぶ写真とともに、「チームの為に」と投稿した。

日本代表の米国遠征中の取材対応で、今夏の移籍を希望しながらクラブ事情で認められなかったことを明かしていた韋駄天（いだてん）。「もうセルティックに残ると決まったので頑張りたい。切り替えてやるしかない」と話していた言葉どおり、代表からチーム復帰後の初戦で結果を残した。Xでも改めてその思いを記したとみられる。

今季公式戦では8月15日のリーグ杯2回戦フォルカーク戦に続く2得点目。セルティックの情報サイト、67ヘイル・ヘイルは「将来をめぐるあらゆるドラマを振り払い、決定的なゴールを決めた。試合にはそれほど出場しなかったものの、それでも大きなインパクトを残した」と3トップの中央で先発し、後半25分までプレーしたFWに一定の評価を与えた。