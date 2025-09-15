ABCテレビの2025年10月クール・ドラマL枠にて放送する完全オリジナルストーリー『君としたキスはいつまでも』。オムニバス形式で様々なエピソードが紡がれる本作の、メインキャスト＆エピソード解禁・第一弾！ なお第二弾キャストは後日解禁される。

ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。

――ある客は、恋人と初めてのお泊りに…。

――ある客は、亡き妻との思い出を辿るために…。

――またある客は、疎遠になった幼馴染で集まるために…。

湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。

人と人とが向き合った先にある、”君としたキス”は、どんなキスなのか……。

人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を、丁寧に紡いでいくオムニバス・ラブストーリー。

■第一弾キャストを解禁！ 様々な愛の形を紡ぐのは…

細田佳央太×莉子、本島純政×川津明日香、渡部秀×小島藤子、猪塚健太×藤谷理子、青柳塁斗×松井愛莉

廃校となった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。グランドオープンを目前に控えたプレオープン中に、小学校に所縁のある人々が訪れたとき、物語は動き出す。

そんなオムニバス・ラブストーリーの各話エピソードとともにメインキャストを解禁！

©︎「君としたキスはいつまでも」製作委員会・ABCテレビ

今回解禁されたメインキャストには、チーム・ハンサム！より、細田佳央太、本島純政、猪塚健太、青柳塁斗。そしてハンサムファンにはなじみの深い、渡部秀の出演が決定した。そして、各エピソードのヒロインに、莉子、川津明日香、小島藤子、藤谷理子、松井愛莉の出演が決定！

■各話のキャスト＆エピソード

細田佳央太×莉子

――初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語

ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田）と玉山みく（莉子）は、幼い頃からの幼馴染。最近付き合い始めた二人は、初めてのお泊りとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない二人の淡い恋模様の行方は…？

本島純政×川津明日香

――プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語

新人ホテルスタッフの仁野司（本島）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない二人。それには、ある理由が…？

渡部秀×小島藤子

――初めて出会った見知らぬ二人の、1日だけの物語

小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部）。初めて出会った二人が湖畔のホテルで過ごした1日。

猪塚健太×藤谷理子

――感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語

廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷）と出会い結婚した。所縁の深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく…。

青柳塁斗×松井愛莉

――振られた元カノとオーディションの場で演技のキス!?

ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳）は出場を決意！ 満を持して臨んだオーディションには1年前に振られた元カノ・玲奈（松井）の姿が！ しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり…。

■ドラマ本編を盛り込んだPR映像を初解禁！

各話エピソードより、細田佳央太×莉子が出演するドラマ本編をPR映像にて本邦初公開！

初々しい二人のキスまでの距離を描いた淡いラブストーリーと、舞台となる湖畔のホテルの美しいロケーションにも注目。

30秒PR映像 ： https://youtu.be/LyxVHSOE3Kc

【番組情報】

『君としたキスはいつまでも』

ABCテレビ（関西） 10月19日（日）スタート 毎週日曜深夜0時10分

テレビ朝日（関東） 10月18日（土）スタート 毎週土曜深夜2時30分

★ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/kimikiss