俳優・東出昌大がイベントに参加するという。

俳優やお笑い芸人、ミュージシャンとして活躍するマキタスポーツが１５日にインスタグラムを更新。「我が故郷、山梨市で行う市政２０周年イベント『ＮＥＯ無尽』のゲスト、東出昌大さん」と紹介。山梨市観光大使であるマキタスポーツがプロデュースする１０月１９日のイベント「マキタスポーツのＮＥＯ無尽〜山梨市市制２０周年ＳＰ〜」に、東出が出演すると伝え「彼の数奇な人生と、田舎暮らしの面白さにめちゃくちゃ興味があります。１０月１９日、ぜひ山梨市に遊びに来てください」と呼びかけた。

東出は２０１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表した。２４年８月２７日に自身のＹｏｕＴｕｂｅで元女優・花林さんとの再婚と妻の妊娠も報告。ＡＢＥＭＡの特別番組に夫婦そろって出演したことも話題を集めた。今年２月に花林さんが出産したこと発表した。

また山での自給自足生活を明かし、ロン毛やヒゲを生やしたワイルドな風ぼうに一時は激変。しかしこの日マキタスポーツが投稿した写真では、また雰囲気ガラリと変え、黒髪短髪のさわやかなイケメン顔を見せた。