■これまでのあらすじ

幼い頃のトラウマから、人を蹴落とすような人を見つけると、他人であろうとののかは首を突っ込んでしまう。そんな自分の異常さに気づき、恋人の辻森にだけは知られまいとしていたが知られてしまう。しかし、辻森はそんなののかも受け止めるのだった。その後しばらくしてふたりは結婚することに。ある日、お宮参りである家族に遭遇。写真撮影で祖母が孫を抱いて放さないため、息子を抱かせてもらえないママは涙を浮かべていて…。



■ののかさん登場！

■良くないものが見える…!?自分の息子のお宮参りに赤ちゃんを抱っこして写真撮影させてもらえず、ママはつらそうです。そこへ現れたのは、巫女姿のののかさん…！ （後ろには辻森の姿も！）「この度はおめでとうございます」と笑顔を振りまくと、次の瞬間、祖母の顔を見て深刻な表情を浮かべながら「あなたによくないものが見えます」と言うのでした。「このままでは赤ちゃんまで災いが起きますよ！」と伝えると、祖母は…!?(あさのゆきこ)