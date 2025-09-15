ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）が13日（日本時間14日）、15日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。8月24日（同25日）のパドレスとの首位攻防戦で6回4安打2失点と同一カード3連敗を阻止する好投を見せ、首位再浮上に貢献した山本由伸投手（27）を「キラー」（勝負師、殺し屋のように冷徹な勝負強さを持つ選手）と呼んだ理由について語った。

指揮官はパドレスとの大一番後、山本を「キラー」と表現した理由について問われると「マイケル・ジョーダンもタイガー・ウッズもそうだが、彼らの目には恐れがないのが分かる。由伸もそうだし、（大谷）翔平もそう。相手が倒れかけたらとどめを刺しにいかなければならない。1300〜1400年代の侍のようなキラーだ」と称えた。

山本がさらにレベルアップするために必要なことを問われると「もっと効率的になる必要がある」と注文。「チームで最高の投手の1人だから毎回6〜7回を投げられないとね。由伸にはポテンシャルがあるけど、完投するためには5回で90球も投げたら無理だ。もっと効率的になれば7〜8回まで投げられるようになるはず。そのためにはストライクを増やし、カウントを先行させること。由伸はカウントを取るのに苦労して球数を増やしてしまう」と期待するからこそさらなる高いレベルを求めた。

見習うべき投手として、37歳のベテラン左腕カーショーの名を挙げた。「カーショーはストライクを多く投げて打たせて取る。年齢的に由伸ほど長いイニングは無理だが、効率はずっといい。年齢的に全盛期ほどの球はないが、自分を奮い立たせて結果を残している。その姿は誰にとっても良い手本になる」と話した。カーショーは8月に5勝をマーク。月間5勝を挙げ、球数が400球未満（395球）だったのは史上初の快挙だった。