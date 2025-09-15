【リーグアン】オセール 1−2 モナコ（日本時間9月14日／スタッド・ドゥ・ラベ・デシャン）

【映像】スローイン妨害→怒りのフェイスオフ

モナコの日本代表FW南野拓実が、珍しく感情を露わにする場面があった。相手選手の妨害行為に激怒すると、鬼の形相で詰め寄っている。

モナコはリーグアン第4節でオセールと敵地で対戦。日本代表のアメリカ遠征に帯同していた南野は、左サイドハーフとして先発出場すると、前半終了間際に2戦連発となるゴールでチームに先制点をもたらした。

迎えた55分、南野のプレスがきっかけで、モナコが相手陣内左サイドでスローインを獲得。南野はすぐにリスタートしようと、オセールFWジョズエ・カジミールからボールを取り返そうとするも、カジミールがボールを離さず。これに苛立った南野が相手の腕を掴むと、それを激しく振りほどいたことで両者が一触即発の事態へと発展した。

激しく口走るカジミールに対して、南野は一歩も引くことなくフェイスオフ。ここにモナコDFカッソム・ワタラが仲裁に入るが、南野はおさまることなく相手を睨みつける。次々と間に入ってくる両チームの選手たちを激しく押しのけるようにして、南野がカジミールに詰め寄った。

最後はワタラに押されるように引き離されて事態は収束。主審は両者にイエローカードを出して、この場を収めた。

この様子にSNSのファンたちも反応。「珍しくない？」「何言われたんや？」「南野おこ」「タキ落ち着いて」「ここまで怒るってことはなんか言われたな」「南野めっちゃ怒ってるやん。何があったん？」と困惑している様子だった。

なお南野は後半アディショナルタイムにMFママドゥ・クリバリと交代するまでプレー。チームはオウンゴールで同点とされたが、89分にFWジョージ・イレニケナの決勝ゴールが決まり、リーグ戦2連勝としている。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）