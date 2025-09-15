【ブンデスリーガ】ボルシアMG 0−4 ブレーメン（日本時間9月15日／ボルシア・パルク）

【映像】菅原がアシスト→ムバングアが衝撃弾

今夏にサウサンプトンからブレーメンにレンタル移籍した日本代表DFの菅原由勢が、ブンデスリーガ初アシストを記録。そのパスをゴールに結びつけた、同じく新加入のFWサミュエル・ムバングラのゴラッソも話題を集めている。

日本時間9月15日のブンデスリーガ第3節で、ブレーメンはボルシアMGと対戦。FW町野修斗との日本代表対決が実現した。右SBで先発した菅原はスコアレスで迎えた15分、アシストで結果を残す。右サイドの高い位置でプレーに絡むと、MFロマーノ・シュミットとポジションを入れ替える形でポジションを移していたムバングラにライン間へ差し込むパスを通した。

ボールを受けたベルギー代表FWは、コントロールしてから右足を一閃。ゴールのニア上を打ち抜く強烈弾を叩き込んだ。ブンデスリーガ公式サイトによれば、ゴール確率が5%というゴラッソだった。菅原はムバングラがシュートを打つ直前にフリーランで相手の意識を自らに寄せており、オフ・ザ・ボールでシュートを演出してもいた。

日本代表DFのブンデスリーガ初アシストは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「菅原アシストきたあ」「菅原やったな」「アシストよりもフリーランが素晴らしい」「出した後走ったのがアシストになったな」「菅原のパススピードいいわー」「菅原良いパス差すなー」と称賛の声が寄せられた。

また、ムバングラのゴラッソにも、「えぐ」「つんよ」「あんな角度入らないやろ」「よく枠いくなぁ」「エグいシュート」「シュートやばくて草」「流石に止めれんわ」「普通あんなの入らんて」「良いモンみたわ」など多くのコメントが出るなど話題となった。

フル出場した菅原は守備でも粘りを見せ、4−0の大勝に大きく貢献した。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

