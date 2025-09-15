人気YouTuberのヒカル（34）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言動画に続いてアップした「本音」動画内で妻の進撃のノア（30）について言及するシーンがあった。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノアと交際0日で結婚。前日にはノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、その動画には批判的なコメントが殺到していた。

翌日15日、ヒカルは約35分の動画をアップ。妻のノアに対しては「何の説得力もないんですけど、ノアが無理していたら、その時は僕からちゃんと離れます。そう判断したらね。無理して俺に合わせて人生狂ってそうだったら俺も分かるんで。その時は自分から離れる決断をするので」と宣言した。

そして「僕はこれでも幸せにできると思ってるんですよ。信じられないと思うんですけど。こんな俺でも普通ではあり得ない、幸せを築けていけると思うんで」と語った。

コメント欄には「洗脳してる」との指摘があったというが「本当にそんなつもりはない。全くそんなつもりないで」と否定した。

ヒカルは5月31日にYouTubeチャンネルで自身の結婚を発表。進撃のノアは、大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後北新地に移り、5年で年収2億円を達成するなどして、バラエティー番組などにも多数出演。著書も出版した。