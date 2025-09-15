「糖尿病」の合併症を防ぐ方法はご存じですか? 日常生活で注意するポイントを医師が解説!

糖尿病を発症した人が注意しなければならないのは合併症。なかには命のリスクにつながるものもあり、治療を成功させるには合併症を徹底的に予防することが欠かせません。糖尿病の合併症はどう予防すべきなのか、「吉田内科クリニック」の吉田先生に教えていただきました。

監修医師：

吉田 光範（吉田内科クリニック）

京都府立医科大学卒業。その後、京都市立病院放射線科、明石市立市民病院消化器内科、兵庫県立尼崎病院（現・尼崎総合医療センター ）内科・東洋医学科医長、兵庫県立東洋医学研究所医長、米国ペンシルベニア大学ウイスター研究所研究員で経験を積む。1992年、兵庫県芦屋市に「吉田内科クリニック」を開院。日本内科学会認定内科医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医。

編集部

糖尿病の合併症は、どのようにして防げばいいのでしょうか？

吉田先生

食後の異常な血糖の上昇を防止して、血糖値の乱高下を防ぐことが最も重要です。正しい血糖コントロールは、糖尿病の人が合併症を起こさないようにするためにも、また、すでに合併症を発症している人が悪化させないためにも最も大切なことです。

編集部

具体的に、どのようにして血糖コントロールをおこなえばいいのですか？

吉田先生

食事と運動がカギを握っています。一番気をつけなければいけないのは、炭水化物（糖質）を食べ過ぎないということです。特に白米やパン、白砂糖など、過度に精製された炭水化物を過剰に摂取することは、即血糖値の乱高下につながります。

編集部

そのほかにも、気をつけることはありますか？

吉田先生

例えば、「ゆっくりよく噛んで食べる」「1日3食規則正しく食べる」「食事は腹八分目にする」などを日常的に継続することが重要です。

編集部

気をつけるべきポイントがたくさんあるのですね。

吉田先生

それから、味付けの濃いものや食塩の過剰摂取は高血圧にもつながり、動脈硬化のリスクを高めます。こうした食品も摂り過ぎないように気をつけましょう。

編集部

味付けを薄くしたり、塩分を取りすぎたりしないためには、どうしたらいいのでしょうか？

吉田先生

普段、私は「ご飯とおかずを一緒に食べず、懐石料理やコース料理のように食事をする」ということを患者さんによく話しています。例えば、懐石料理であれば、つきだし、汁物、天ぷら、刺身などがきて、最後に締めのご飯が運ばれてきます。自宅で食事をするときにもこうしたスタイルを真似すれば、自然とおかずの味付けが薄味になり、食塩の摂取、糖分の摂取も減ります。また、締めに至るまでにお腹がいっぱいになり、ご飯の摂取量が減るというメリットもあります。家庭でもこのような食事法を意識するといいと思います。

編集部

糖尿病の治療には糖質制限が重要と聞きます。上手に続けるポイントはありますか？

吉田先生

糖質制限を続ける一例として、「小腹が空いたときに炭水化物以外のものを間食すること」が挙げられます。例えば、私がいつも手元に置いているのは、ナッツ類や、ゆで卵、チーズです。これらはほとんど糖質がゼロなので、どれだけ食べても血糖値が乱高下することはありません。また、食事の20～30分前に間食しておくと空腹感が少なくなるので、食欲のコントロールがしやすく、食べ過ぎを防ぐこともできます。

※この記事はMedical DOCにて＜「糖尿病」の合併症を甘く見てはいけない理由はご存じですか? 日常でできる予防法も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。