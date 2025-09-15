『くりぃむナンタラ』大反響の企画が“選手権”として正式開催！クロちゃん・ナダル、B＆ZAIも参戦

9月15日（月）の『くりぃむナンタラ』では、頭だけを使ってボールを相手ゴールに決める「アクリルホッケー選手権」が開催される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

昨年、“丸刈り芸人No.1”を決めるべく、頭だけを使ってさまざまな競技を行ったところ、特にホッケー対決が大反響。そんな注目の競技が、満を持して正式な企画として生まれ変わる。

記念すべき第1回大会には、上田晋也＆副島淳による【TEAMモフモフ】。『クロナダル』でおなじみのコンビ・クロちゃん＆ナダルによる【TEAM丸刈り】。ZAZY＆真空ジェシカ・川北がタッグを組んだ【TEAMロングヘアー】。さらにアイドル界の新星・菅田琳寧＆鈴木悠仁（B＆ZAI）も【TEAMアイドル】として参戦。

髪型でチーム分けした芸人たちに加え、まさかのアイドルも登場するなど、個性あふれるメンバーが1試合8分のトーナメント制でガチバトルを繰り広げる。

まずは、【TEAMモフモフ VS TEAM丸刈り】の対戦からスタート。

すると、身長195cmという副島のフィジカルの強さが爆発し、太刀打ちできないクロちゃんとナダルがいきなり猛クレーム。しかし、審判・有田哲平の采配で適用されるルール変更の数々に対応していくうちに、ナダルは「俺、芸人より向いてるかも（笑）！」とニンマリするほど才能を開花させる。

続く【TEAMロングヘアー VS TEAMアイドル】の戦いでは爆笑珍プレーが続出。いざ試合が始まると、ZAZYや川北の長い髪の毛に隠れてまったくボールが見えず、菅田と鈴木は大慌て。しかし2人は猛烈ゴールを決めるなど、一気にペースを取り戻す。

そんなアイドル2人に負けじと必死で応戦するうちに、突然ZAZYのメガネがポロリと落下。すると、そのメガネさえもボールとして扱うことが許されるというまさかのルール変更で、試合はますます混迷を極めることに。

カオスな展開の連続に、有田も思わず「歴史に残る名勝負！」と大爆笑。はたして、バカバカしい戦いに真っ向から挑んだ4チームのうち、みごと決勝に駒を進めるのは…？

◆収録後のB＆ZAIを直撃！

収録後、芸人たちに混ざって熱戦を繰り広げたB＆ZAIを直撃すると、菅田は「スポーツには真摯に向き合ったので、めちゃくちゃいい汗をかきました。今のアイドルじゃなかなか見られない姿が見られます」と笑顔。

一方、「アイドルとして何かを失う感じがしました（笑）」という鈴木に印象的だった選手を尋ねると、「ナダルさんとクロちゃんさん！」と即答。すると、そこにナダルとクロちゃんが現れて…。

ナダルが「僕の感覚が合ってたらですけど、2人は試合中に2回は泣いています（笑）」とまさかの暴露。その言葉に「涙目にはなりました（笑）」と笑いつつも、「ぜひ放送を楽しみにしていてください！」と自信をのぞかせた菅田＆鈴木の体当たりチャレンジに注目だ。