Gリーグ選抜が2連勝…HCがBリーグに言及「世界から注目されるレベルになっている」

「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL」の一環としてNBA Gリーグ・ユナイテッドが来日。9月12日にオープンハウスアリーナ太田で群馬クレインサンダーズ、13日にアルバルク東京と対戦し、2連勝を飾った。

A東京戦はブランドン・デイヴィス、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシターを欠く相手に対し、オーバータイムの末に勝利。チームを率いるジョセフ・ブレアヘッドコーチ（リオグランデバレー・バイパーズ）は「本当にタフな試合でした。昨日、今日の試合を経験し、日本の特徴が出ていて、本当に戦うリーグだと思いました。リーグ自体が強度を高めていて、世界から必ず注目されるレベルのリーグになっている。そう確信を持つような2試合でした」と話した。

5本の3ポイントシュートを含む20得点を挙げたチャソン・ランドル（ストックトン・キングス）は「昨日、今日と、素晴らしいアリーナでプレーできて、アメリカに帰ったら自分の子どもたちに太田と東京の素晴らしいアリーナでプレーしたぞという話をしたいなと思っています」とコメント。ワシントン・ウィザーズやオーランド・マジックなどでプレーし、ユーロリーグやNBLで優勝経験を持つ185センチのポイントガード兼シューティングガードは日本人選手についても言及した。

「目を見張る活躍をしていると思っています。私はNBAで八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）選手と対戦したことがありますけど、フロアにおける存在感はすごく迫力があって、素晴らしいキャリアを築いているのかなと。河村勇輝（シカゴ・ブルズ）選手はすごくクイックネスがあり、速くて、パスがうまい印象です。ただ、これらは、私にとって驚きではありません。日本で試合をこなし、日本にいる選手のスキルやタレント力にすごく感銘を受けました。必ずこの国のプレーヤーがNBAもしくはユーロリーグで活躍できるレベルになるんじゃないかなと強く思いました」