JR西日本協力のもと、JR加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道利用促進協議会が、小学生とその保護者を対象とした「JR加古川線厄神車両基地見学会」を2025年10月11日(土)に開催することを発表しました。

普段は入ることができない車両基地で、車両洗浄の見学やレールカートの乗車、車内放送体験といった特別なプログラムを体験できます。参加は無料で、9月26日(金)17時まで応募を受け付けています。

JR加古川線 厄神車両基地見学会が11/17に開催 鉄道施設見学会企画の第1弾（兵庫県加古川市）（※2024年募集時の掲載記事）

普段は見られない車両基地の裏側を体験

このイベントは、地域鉄道の良さや魅力を再発見してもらうことを目的とする鉄道施設見学会企画の第1弾という位置付けです。会場となるJR加古川線の厄神車両基地は、JR厄神駅から徒歩6分の場所にあります。

参加者は、車両が洗浄される様子を間近で見学したり、線路上を走るレールカートに乗車したり、普段は乗務員しか入れない運転台で車内放送を体験したりと、車両基地ならではの特別な体験が可能です。

過去のイベントの様子

参加対象と応募方法

見学会に参加できるのは、JR加古川線を利用して来場できる小学生とその保護者を含むグループ。1グループ5名まで応募可能で、定員は200名です。応募者多数の場合は抽選となり、当選者には10月3日(金)までに結果が通知されます。

応募は専用のホームページで受け付けています。締切は2025年9月26日(金)17時です。

鉄道ファン必見！第2弾・第3弾の施設見学会も予定

この鉄道施設見学会はシリーズ企画となっており、今後の予定も発表されています。第2弾は2026年3月20日(金・祝)に北条鉄道の北条町駅検修庫で、第3弾は2026年3月24日(火)に神戸電鉄の鈴蘭台車両工場で開催が予定されています。

JR加古川線厄神車両基地見学会 概要

開催日は2025年10月11日(土)。開催時間は9時30分〜14時50分で、約2時間ごとに参加者を入れ替える3班制で実施します。場所はJR加古川線厄神車両基地（加古川市上荘町国包）。参加料は無料で、定員は200名。

鉄道の魅力に触れる絶好の機会となるJR加古川線の厄神車両基地見学会。貴重な体験ができるこのイベントに、家族で参加してみてはいかがでしょうか。

