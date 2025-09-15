富永啓生が負傷交代…海外遠征の2クラブは連敗【9月14日のプレシーズンゲーム結果一覧】

9月14日、国内外でBリーグ所属クラブが2025－26シーズン開幕へ向けたプレシーズンゲームに臨んだ。

愛知県をホームとする4クラブによる『ナカジツ AICHI CENTRAL CUP 2025』では、三遠ネオフェニックスのヤンテ・メイテンが18得点9リバウンド2ブロックとチームをけん引し、名古屋ダイヤモンドドルフィンズに86－63で快勝。開催地となっている豊田合成記念体育館をホームとするファイティングイーグルス名古屋は高確率で3ポイントシュートを決め、シーホース三河を91－67で下した。

オーストラリア遠征での最終戦に臨んだサンロッカーズ渋谷と琉球ゴールデンキングスは、ともに黒星を喫し2連敗。琉球の脇真大は「NBLの強豪チームと2試合をやらせてもらって、フィジカル面とかはまだまだ日本と違うなと思いました。オーストラリアはアジアの中でも1位の国です。試合に臨む上でのメンタルも含め、いい経験ができました」と振り返った。

大型補強で注目を集めるレバンガ北海道は、アルティーリ千葉と『LEAVANGA CUP 2025』決勝で対戦するも、得点源として活躍していた富永啓生が前半に負傷交代し、76－82で逆転負け。千葉ジェッツは元NBA選手のナシール・リトルが長距離砲でホームのLaLa arena TOKYO-BAYを沸かせ、77－64で越谷アルファーズに勝利した。

14日に行われたプレシーズンゲームの結果一覧は以下の通り。

◆■試合結果

サンロッカーズ渋谷 72－85 サウスイースト・メルボルン・フェニックス



琉球ゴールデンキングス 93－103 パース・ワイルドキャッツ



三遠ネオフェニックス 86－63 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



シーホース三河 67－91 ファイティングイーグルス名古屋



仙台89ERS 93－80 青森ワッツ



岩手ビッグブルズ 76－78 秋田ノーザンハピネッツ



福島ファイヤーボンズ 76－84 山形ワイヴァンズ



レバンガ北海道 76－82 アルティーリ千葉



千葉ジェッツ 77－64 越谷アルファーズ



川崎ブレイブサンダース 83－74 ベルテックス静岡



長崎ヴェルカ 115－65 熊本ヴォルターズ



京都ハンナリーズ 81－60 神戸ストークス



バンビシャス奈良 69－71 香川ファイブアローズ



新潟アルビレックスBB 85－81 金沢武士団



トライフープ岡山 81－87 鹿児島レブナイズ



福井ブローウィンズ 88－66 岐阜スゥープス

『AICHI CENTRAL CUP 2025』三遠vs名古屋Dの試合ハイライト映像