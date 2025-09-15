10月18日よりテレビ朝日にて、10月19日よりABCテレビにて放送がスタートするドラマL『君としたキスはいつまでも』の第1弾メインキャストとして、細田佳央太、莉子、本島純政、川津明日香、渡部秀、小島藤子、猪塚健太、藤谷理子、青柳塁斗、松井愛莉の出演が発表された。

参考：小関裕太らチーム・ハンサム！メンバーが出演 『君としたキスはいつまでも』放送決定

本作は、人生で最も尊いキスシーンを描くオムニバスラブストーリー。舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待したプレオープンが行われる中、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集ってくる。ある客は、恋人と初めてのお泊りに、ある客は、亡き妻との思い出を辿るために、またある客は、疎遠になった幼なじみで集まるために……。湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。人と人とが向き合った先にある、“君としたキス”は、どんなキスなのか……。人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を丁寧に紡いでいく。

今回発表されたメインキャストには、チーム・ハンサム！より、細田、本島、猪塚、青柳、そしてハンサムファンにはなじみの深い、渡部の出演が決定。各エピソードのヒロインには、莉子、川津、小島、藤谷、松井が扮する。

細田と莉子が出演するのは、初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語。ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田佳央太）と玉山みく（莉子）は、幼い頃からの幼なじみ。最近付き合い始めた2人は、初めてのお泊りとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない二人の淡い恋模様の行方は……。

本島と川津が出演するのは、プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語。新人ホテルスタッフの仁野司（本島純政）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津明日香）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない2人。それには、ある理由が……。

渡部と×小島が出演するのは、初めて出会った見知らぬ2人の、1日だけの物語。小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島藤子）。長年付き合った彼氏にフラれ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部秀）。初めて出会った2人が湖畔のホテルで過ごした1日。

猪塚と藤谷が出演するのは、感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語。廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚健太）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷理子）と出会い結婚した。所縁の深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく……。

青柳と松井が出演するのは、フラれた元カノとオーディションの場で演技のキスをする物語。ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳塁斗）は出場を決意。満を持して臨んだオーディションには1年前にフラれた元カノ・玲奈（松井愛莉）の姿が。しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり……。

また、ドラマ本編を盛り込んだPR映像を公開。各話エピソードより、細田と莉子が出演するドラマ映像が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）