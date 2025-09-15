【9月15日〜9月21日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年9/15〜2025年9/21の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年9/15〜2025年9/21のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は将来のことについて、家族と話す時間を設けるとよいでしょう。自分の老後などについても、不安に思うことがあるなら正直に打ち明けて。話し合うことで未来の見通しが明るくなって、悩みが解決する可能性もあります。
副収入を得られる予感があります。今週は副業やアルバイトのほか、コンクールなどで入賞して賞金を得るようなことがあるかもしれません。そのきっかけはインスピレーションです。何かに対して「ピンときた」と思ったら、行動するのが◎。お金を手に入れられる可能性があるでしょう。反対に「これはよくない気がする…」と悪い予感がしたら、たとえ絶好のチャンスだとしても、あえて見送るのが賢明。そうすれば、大損する展開を避けられるでしょう。
＜仕事運＞
本業がいまひとつでも、副業やアルバイトには縁があるときです。副収入を得たくて始めた仕事が成功し、本業を上回る収入を得るようになるかもしれません。また、別の仕事がいい息抜きにもなりそう。普段とは違う作業をすることで、リフレッシュできるでしょう。その結果、新たな発想が湧いてきて、本業がうまくいくようになる可能性も。そのため、そんな話があれば、ぜひトライしてみてください。新たなキャリアの扉が開くこともあるでしょう。
ラッキー食材▶もやし
■◆2025年9/15〜2025年9/21のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は思いつきでお金を使ってしまいがち。気がついたら予想以上に散財していた…なんてことにもなりかねません、お金を使うときはよく考えましょう。慎重になることで家計を守れますし、金運アップにもつながります。
＜金運＞
散財しがちな運気にあります。好奇心が旺盛になり、「あれもこれもやってみたい！」という欲求が湧いてきそうです。ただ、衝動的にお金を使っていると、知らぬ間に大赤字になっている恐れも。今週は気を引き締めてかかることが大切です。興味をひかれるものがあっても、その場でお金を使うことは避けて、ひと呼吸おくようにしましょう。時間が経ってもまだ興味があるなら、出費してもOK。そうすれば、収支をコントロールできるはずです。
＜仕事運＞
とても器用になれる週です。細かい作業や複雑なシステム使用なども、スラスラとこなせそうです。その一方で、自分の考えにこだわりがちなため、人と意見がぶつかってしまう気配があります。独立心も旺盛になるときなので、チームワークを求められるとストレスを感じてしまうかもしれません。今週はできるだけ単独で仕事をするが◎。そのほうが気楽に働けるでしょう。また、人との接触を避ければ、意見の対立からの問題の発生も防げることになります。
ラッキー食材▶ししゃも
■◆2025年9/15〜2025年9/21のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの心が安定する時期。忙しさが落ち着く可能性もあるので、そんなときは自分の好きなことに時間を使ってみましょう。この期間にじっくり充電しておくと、あらゆることを効率よくこなせるようになります。
＜金運＞
最高の金運にある週です。地道に努力してきたことが評価されてボーナスをもらえたり、副業や投資の利益が得られたりするかもしれません。また、普段から誰かのために尽くしている人は、お礼をもらえることもありそうです。一攫千金やタナボタ的な幸運ではなく、日々のまじめな努力が評価されるとき。今まで通りに引き続き頑張っていれば、ますます金運が上昇することになるでしょう。大きな財を手にするのも夢ではありません。
＜仕事運＞
最高の仕事運にあります。これまでの努力が、今週は実を結ぶことになるでしょう。職場で昇進の話が出たり、やりたい仕事ができるチャンスがめぐってきたりするかもしれません。こんな運気のときは、大胆なアプローチが◎。独自の企画やアイデアを発表すれば、すぐさま採用される可能性があります。また、雇用条件の交渉をするのにもよいタイミングです。今週中であれば、給与アップや雇用形態の改善など、希望が叶えられるかもしれません。
ラッキー食材▶チーズ
■◆2025年9/15〜2025年9/21のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあらゆることに対してストイックになる時期。いつも以上にてきぱき動けるので、毎日こなしていることを効率よく済ませられそう。ただし、頑張り過ぎてしまうので、適度に休憩を挟んで体の調子を整えることも忘れずに。
＜金運＞
安定した金運にある今週は、収入も支出も予定通りでしょう。こういうときは、お金を殖やす方法を学ぶのが◎。証券や不動産、外貨など投資商品に関する勉強をしてみるのがおすすめです。もし投資のための資金がないという場合は、貯金をスタートしましょう。はじめに目標金額を定めておくと、順調に貯められそうです。目標があればモチベーションもアップし、無駄遣いなどの誘惑に負けることも防げるかもしれません。
＜仕事運＞
今週は安定した仕事運にあります。作業の途中で邪魔が入るようなことがなく、集中して働けるでしょう。そのため、予定したスケジュールに沿って、着々と業務を進められそうです。能力を最大限に発揮できるときでもあるため、こんなときは、今後の仕事の戦略を練るのがおすすめ。新しいプロジェクトや、仕事の効率アップの方法を考えてみましょう。そうすることで、より仕事がおもしろくなり、充実した日々を過ごせるようになるはずです。
ラッキー食材▶春菊
■◆2025年9/15〜2025年9/21のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの考え方に変化が訪れるとき。この時期をチャンスに変えるためにも、家事情報などを探してみましょう。新しい効率的なやりかたを受け入れられるので、生活が一変する可能性も。手間をかけずに暮らしがよくなります。
＜金運＞
うまい儲け話には、慎重になるべきときです。「絶対大丈夫！」という話にこそ、裏がありそう。大きな落とし穴にハマる可能性が高いので、断るのが無難です。また、今週は先々のことを考えず、日々の積み重ねを大切にしましょう。数年先のための先行投資などは、おすすめしません。すぐに考えが変わり、後悔する可能性が高いでしょう。それよりも今日1日を丁寧に過ごし、堅実な金銭感覚を保つことです。そうすれば、金運も安定するでしょう。
＜仕事運＞
感情をうまくコントロールできない週です。そのため、仕事仲間とぶつかってしまいそう。こういうときには、できるだけひとりで作業するのが無難です。黙々と仕事に没頭して、周囲との接点を最低限にしてください。必要なことは、直接話すのではなくメッセージで伝えるのが◎。そうすれば、揉めにくいはず。それから、休日はコンピュータや携帯から離れて仕事のことは忘れるといいでしょう。
ラッキー食材▶えび
■◆2025年9/15〜2025年9/21のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期は部屋を片付ける時間を作って断捨離をすると、運気の流れがよくなるでしょう。使っていない物があったら、それはあなたにとって縁がない物なので思い切って手放すこと。そうすれば、欲しい物を手に入れる機会も訪れます。
＜金運＞
今週の金運は、やや低迷中です。誰かの問題に巻き込まれて、予定外の出費が必要になるかもしれません。こんなときは、腐れ縁を切り捨てるのが◎。普段から何かと迷惑をかけてくる人がいるのなら、思い切って距離を置くようにしましょう。その決断が金運を上昇させるきっかけになるかもしれません。また、つい安請け合いしがちなときです。金銭が絡むことには、いつも以上に慎重さが必要。返事をするのは、よく考えてからにしてください。
＜仕事運＞
今後のキャリアの方向性を考えるのによい週。もし「このままで大丈夫なのかな……」と仕事に不安や不満を感じているなら、いろいろな可能性を考えてみるのが◎。今までに経験のない職種も意識してみてください。もしかすると、そうぞうもしなかった職種に強く惹かれるなんてことがあるかもしれません。そんな今週は「自分にはこれしかできない」といった先入観を捨て、ありとあらゆるジャンルに目を向けてみましょう。
ラッキー食材▶桜えび
■◆2025年9/15〜2025年9/21のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は時間に余裕が生まれやすいとき。時間ができたときは整理整頓をすることでさらに運気が上がります。予想以上に効率よく部屋をきれいにできるだけではなく、なくしたと思っていた物が見つかるなど、幸運に恵まれるでしょう。
＜金運＞
好調な金運にあるため、財テクで成功する可能性が高い週です。投資関係の書籍の購入やセミナーへの参加、財テクで儲けている人の話を聞くなど、お金の勉強をするのがおすすめのとき。そのほかに今週は、金運をもたらす人との出会いの予感もあります。もし、そんな人を紹介されるような話があれば、積極的に会いに行くとよいでしょう。その出会いが今後の金銭状況を劇的に好転させることもありそうです。
＜仕事運＞
仕事運が上昇している今週は、おもしろいように仕事がはかどりそう。予定よりも早く作業が終了して、時間が余るかもしれません。そういう場合は、細かい部分までよく見直すのが◎。より完成度の高い仕事を目指しましょう。評価されれば、出世や昇進のチャンスがめぐってくるようになります。そのためにも、先を急ぐのではなく、じっくりと落ち着いて作業に取り組むのがベター。ミスがないように心掛けてください。
ラッキー食材▶とりむね肉
■◆2025年9/15〜2025年9/21のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもよりもさらに忙しくなってしまうかもしれません。やるべきことに拘束されているような気持ちになって、息苦しさを感じてしまいそう。忙しい中でも気分転換をすることが大切です。自分の好きなことをしながら乗り越えて。
＜金運＞
堅実な金銭感覚が宿る週です。背伸びせず、身の丈にあった生活を送ろうとするでしょう。今は目先の贅沢を楽しむのではなく、将来のためにお金を使うのがよいとき。たとえば、キャリアアップに繋がる勉強やトレーニングを受けたり、自宅を購入したりするのが◎。また、旅行運が上昇しているので、旅の予約を入れるのにもよいタイミングです。旅行に行く目標ができれば、気分がウキウキしてきて、貯金にも力が入るでしょう。
＜仕事運＞
職場で周囲から頼られる気配があります。先頭に立って作業を指揮することもあれば、重要な決断を迫られることもあるかもしれません。責任重大ですが、この時期ならその役割を見事に果たせるはず。多くの人から慕われて、出世や昇進のチャンスがめぐってくることもあるでしょう。ですので、率先して人々の前に立つようにしてください。程よい緊張感とプレッシャーが、仕事のモチベーションをアップさせもするでしょう。
ラッキー食材▶レーズン
■◆2025年9/15〜2025年9/21のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は思いがけない形で家計に入るお金が増えるかもしれません。突然の幸運に舞い上がりそう。家族からプレゼントをもらえる可能性も高まるとき。待っているだけでも嬉しい出来事が起こりそうなので、前向きな気持ちで過ごして。
＜金運＞
今週は職場で昇給の話が出たり、誰かからプレゼントをもらったりと嬉しい出来事が続きそうです。その一方で、対人関係が金運上昇の邪魔をする気配があります。たとえば、親しくしている人から、お金の使い方について口出しをされるといったことがあるかもしれません。そのストレスが金運を下げてしまう原因に。ですから今週は、改めて人間関係を見直すことも必要です。ネガティブな気持ちにさせる人とは、距離を置くようにしましょう。
＜仕事運＞
職場の人間関係にストレスを感じそう。上司や同僚から仕事や私生活に関してあれこれ口出しをされることもあれば、仲間のいい加減な仕事ぶりに不安を感じてしまうこともあるかもしれません。そのために、仕事に集中できないかも。こんなときは、できるだけ周囲と距離をおくのがベター。仕事のあとのつき合いなどはなるべく断りましょう。ひとりで黙々と働くようにしていれば、面倒なトラブルを防げるに違いありません。
ラッキー食材▶わかめ
■◆2025年9/15〜2025年9/21のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの興味があちこちに向いてしまう時期。ご飯のメニューを決めようとしても、すべてがよく見えてなかなか決まらなかったりしそう。買い物に出かけても目移りして時間がかかるかも。家族に決めてもらうのもひとつの手です。
＜金運＞
買い物運が上昇しています。今週は欲しいと感じたら、すぐに買うのが◎。後悔しないで、いい買い物ができるでしょう。そのほか、目標貯金額を達成できたり、誰かから金銭的援助を受けたりする気配があります。そのおかげで、やりたかったことを実現できるかもしれません。そんな今週は、積極的に情報を集めるようにしてください。活気のある金運に後押しされて、予定よりも早く計画を実行できることもあるでしょう。
＜仕事運＞
ずっとやりたかった仕事のチャンスがめぐってくる兆しがあります。職場で大抜擢を受けることもあれば、有力者と出会って念願のビジネスチャンスを与えられるなんてこともあるかもしれません。そのチャンスを確実に引き寄せるためには集中力が大切。フラフラとよそ見していては、チャンスを見過ごしてしまいかねません。そうならないためにも、この時期は仕事に熱心に取り組むようにし、情報にも敏感になることです。
ラッキー食材▶ところてん
■◆2025年9/15〜2025年9/21のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族からのプレッシャーを感じる可能性が高いでしょう。要求されていると感じて、気持ちが重苦しくなってしまいそう。しかし、家族はあなたが長年頑張ってきたことを認めているので、いつも通りに過ごせば大丈夫です。
＜金運＞
掘り出し物が見つかる予感です。ネットやフリマなどで、素敵なアイテムをお得な価格で手に入れられそう。今週はマメに情報を調べておくといいでしょう。また、金銭的な不安を感じたら、一生懸命に働くのが◎。「どうしよう…」と何もせずに悩むのではなく、体や頭を使えば安堵が得られるでしょう。同じように、安定した収入を得るためのスキルアップに取り組むのもおすすめです。今週は考えるよりも行動しましょう。
＜仕事運＞
職場でプレッシャーを感じるとき。難しい仕事を依頼されたり、大量のノルマを課せられることになるかもしれません。周囲からの厳しい視線を感じることもありそう。こんなときは、余計なことを考えず、ただ黙々と作業に打ち込むのが◎。淡々と働いていると、プレッシャーを感じにくくなるはず。その結果、いつの間にか、仕事の目標を達成しているかもしれません。ですので、「プレッシャーだな…」となど考える暇もないくらい、今週は働き続けるのがいいでしょう。
ラッキー食材▶れんこん
■◆2025年9/15〜2025年9/21のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの冒険心が旺盛になるとき。それ自体はよいことなのですが、必要ない物を買ったりしてしまう可能性が。欲しい物があっても即決せずに家計と相談して。本当に必要だと感じた物を購入するとよい結果になります。
＜金運＞
先行投資によいタイミングです。スキルアップの勉強やトレーニングを始めたり、仕事用の機材を新調したりするとよいでしょう。出費がかさむかもしれませんが、それが将来的な収入をもたらすことに繋がります。その一方で今週は、ハイリスクな勝負に出るときではありません。冒険したくなるかもしれませんが、ここは焦らずに様子を見るのがおすすめ。大きな金銭が関わることならなおさら、信頼できる人に相談してから決めるようにしてください。
＜仕事運＞
職場でリーダー的な役割を求められる予感です。決断を迫られたり、複数の人を束ねたりという場面があるでしょう。責任重大なため不安を感じるかもしれませんが、今週は強気の態度でいるのが◎。プレッシャーを乗り越えて仕事を進めることで、さらに成長できるでしょう。高い壁を前にしたときもチャレンジ精神を発揮すれば、仕事運が上昇を始めます。今週のピンチはチャンスだと捉えて、積極的に難しい仕事に挑戦してみてください。
ラッキー食材▶ピーナッツ
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
