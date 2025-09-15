リーグ戦５試合目で今季初ゴールを決めた前田。(C)Getty Images

　夏に移籍を志願したものの、クラブに拒否されたと告白した日本代表FWが、周囲の喧騒を振り払らうゴールを決めた。

　日本人４選手が所属するセルティックは、現地９月14日に開催されたスコットランドリーグの第５節で、キルマーノックとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。

　この試合で待望のリーグ戦今季初ゴールを決めたのが前田大然だ。

　スコアレスで迎えた57分、左サイドからのクロスに豪快なダイビングヘッドで合わせ、先制ゴールを奪ってみせた。
 
　セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は70分までプレーした日本代表アタッカーに６点をつけ、こう称賛した。

「将来を巡るあらゆるドラマを振り払い、決定的なゴールを決めた。試合にはそれほど出場しなかったものの、それでも大きなインパクトを残した」

　また、同メディアは別の記事では、「偉大な選手をけなしてはいけない。マエダは日曜日のキルマーノック戦でセルティックのためにゴールを決め、批評家たちの反論に応えたのだ。彼は得点を止められない！」と伝えた。

　昨季に公式戦33ゴールをストライカーは、今季はリーグ戦４試合でまだ得点がなく、批判の声もあった。

移籍騒動に揺れたなか、結果を残したとはさすがとした言いようがない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】前田大然の豪快ダイビングヘッド弾

 