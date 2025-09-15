「彼は止められない」「偉大な選手をけなすな」昨季33発の日本代表FWが待望のリーグ戦初ゴール！豪快ダイビングヘッドを現地メディアが称賛！
夏に移籍を志願したものの、クラブに拒否されたと告白した日本代表FWが、周囲の喧騒を振り払らうゴールを決めた。
日本人４選手が所属するセルティックは、現地９月14日に開催されたスコットランドリーグの第５節で、キルマーノックとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。
この試合で待望のリーグ戦今季初ゴールを決めたのが前田大然だ。
スコアレスで迎えた57分、左サイドからのクロスに豪快なダイビングヘッドで合わせ、先制ゴールを奪ってみせた。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は70分までプレーした日本代表アタッカーに６点をつけ、こう称賛した。
「将来を巡るあらゆるドラマを振り払い、決定的なゴールを決めた。試合にはそれほど出場しなかったものの、それでも大きなインパクトを残した」
また、同メディアは別の記事では、「偉大な選手をけなしてはいけない。マエダは日曜日のキルマーノック戦でセルティックのためにゴールを決め、批評家たちの反論に応えたのだ。彼は得点を止められない！」と伝えた。
昨季に公式戦33ゴールをストライカーは、今季はリーグ戦４試合でまだ得点がなく、批判の声もあった。
移籍騒動に揺れたなか、結果を残したとはさすがとした言いようがない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然の豪快ダイビングヘッド弾
