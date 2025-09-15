TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠中の現況について綴りました。
 

【写真を見る】【 中川翔子 】 「むくみも人間の限界にきてる」　双子妊娠中　現況明かす　「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」



中川翔子さんは「双子お腹観察日記」「寝るたびに大きくなってるまじで！」と綴ると、大きなお腹の写真をアップ。

続けて「今日も寝苦しく早く起きてしまった！」「そんなときはあきらめて後から寝ればいいと学びました　さいごのイラスト宿題も多分終わったので　双子に無事栄養と安静を届けます！」と、綴りました。
 



更に、中川翔子さんは「なんかもうむくみも人間の限界にきてる」と綴ると、足の写真を投稿。

続けて「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、　あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」と、綴りました。
 


そして「いままでサッとやってたこと　動けない今ほぼできなくなってる　そしてあと少しで　自分軸の人生じゃなく　自分より大事ないのちをまもる人生軸に変わる」と、記しました。

中川翔子さんは「想像できないやー！　人生一、人生が変わるときがくる、まもなく！」と、その思いを綴っています。
 



【担当：芸能情報ステーション】