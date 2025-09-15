歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠中の現況について綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「むくみも人間の限界にきてる」 双子妊娠中 現況明かす 「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」





中川翔子さんは「双子お腹観察日記」「寝るたびに大きくなってるまじで！」と綴ると、大きなお腹の写真をアップ。



続けて「今日も寝苦しく早く起きてしまった！」「そんなときはあきらめて後から寝ればいいと学びました さいごのイラスト宿題も多分終わったので 双子に無事栄養と安静を届けます！」と、綴りました。







更に、中川翔子さんは「なんかもうむくみも人間の限界にきてる」と綴ると、足の写真を投稿。



続けて「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、 あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」と、綴りました。





そして「いままでサッとやってたこと 動けない今ほぼできなくなってる そしてあと少しで 自分軸の人生じゃなく 自分より大事ないのちをまもる人生軸に変わる」と、記しました。

中川翔子さんは「想像できないやー！ 人生一、人生が変わるときがくる、まもなく！」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】