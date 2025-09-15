細田佳央太・莉子ら「君としたキスはいつまでも」キャスト10人解禁 “キスまでの距離”描いた本編映像も初公開
【モデルプレス＝2025/09/15】ABCテレビでは、ドラマL枠にてチーム・ハンサム！とタッグを組んだ「君としたキスはいつまでも」（ABCテレビ／関西：10月19日スタート、毎週日曜深夜0時10分〜・テレビ朝日／関東：10月18日スタート、毎週土曜深夜2時30分〜）を放送。このたび、第1弾出演キャストが解禁された。
今回解禁されたメインキャストには、チーム・ハンサム！より、細田佳央太、本島純政、猪塚健太、青柳塁斗。そしてハンサムファンにはなじみの深い、渡部秀の出演が決定した。各エピソードのヒロインには、莉子、川津明日香、小島藤子、藤谷理子、松井愛莉が登場する。あわせて、各話のキャストとエピソードも解禁された。
さらに、各話エピソードより、細田×莉子が出演するドラマ本編をPR映像にて本邦初公開。初々しい2人のキスまでの距離を描いた淡いラブストーリーと、舞台となる湖畔のホテルの美しいロケーションも見どころとなっている。
本作は、アミューズ所属の俳優たちがジャンルを超えてドラマ、映画、舞台など多彩な活躍を魅せるチーム・ハンサム！恒例ファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称：ハンサムライブ）が2025年に20周年を迎えることから、ABCテレビがタッグを組み、珠玉のオムニバス・ラブストーリーを紡ぐ。湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていく。人と人とが向き合った先にある”君としたキス”は、どんなキスなのか。人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を丁寧に描く。
― 初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語
ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田）と玉山みく（莉子）は、幼い頃からの幼馴染。最近付き合い始めた2人は、初めてのお泊りとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない2人の淡い恋模様の行方は？
― プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語
新人ホテルスタッフの仁野司（本島）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない2人。それには、ある理由が？
― 初めて出会った見知らぬ2人の、1日だけの物語
小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部）。初めて出会った2人が湖畔のホテルで過ごした1日。
― 感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語
廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷）と出会い結婚した。所縁の深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく…。
― 振られた元カノとオーディションの場で演技のキス？
ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳）は出場を決意。満を持して臨んだオーディションには1年前に振られた元カノ・玲奈（松井）の姿が。しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり…。（modelpress編集部）
