“人生どん底女”のん×“元棋士のヒモ男”藤木直人、復讐の共犯者となる2人の場面写真初解禁 人物相関図も公開【MISS KING / ミス・キング】
【モデルプレス＝2025/09/15】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』が、9月29日よる8時から全8話無料配信。この度、主人公・国見飛鳥を演じるのんと、父への復讐計画でバディを組む元棋士の藤堂成悟を演じる藤木直人の場面写真、人物相関図が公開された。
【写真】のん、号泣から覚醒…盤上にすべてをぶつける特報映像
家族を捨てた飛鳥の父・彰一（中村獅童）にナイフで復讐に挑もうとする飛鳥の前に現れた藤堂は、彰一に対して因縁の過去を持っている元棋士で、飛鳥に「将棋で復讐をしよう」と持ちかけ2人は“共犯者”に。そして藤堂の復讐計画の一つとして飛鳥は“史上初の女性棋士”を目指していくことになっていく。
バディを組んだ2人は同じ傷を抱えるもの同士、時にはぶつかり合いながら、そして窮地に追い込まれそうになりながらも将棋を通じて人生を取り戻していく。そんな固い絆で結ばれた“復讐の共犯者”の2人が、重要な対局に向かう際の強烈なオーラ漂うショットも見どころとなっている。
さらに、同作の人物相関図も公開。すでに公開されている本予告映像はYouTube Chartsの“話題の映画の予告編”にランクインしており、「映画かと思った」「あまりにもかっこいい」「のんちゃんの気迫の籠った演技力で凄いドラマになりそう」などSNS上でも話題に。公開された人物相関図と照らし合わせながら観ることができる。
同作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
◆のん×藤木直人、共犯者となる2人の場面写真解禁
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
