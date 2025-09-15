「今日好き」村谷はるな、美脚輝くミニスカ姿 ランウェイ前の体型管理に「努力が伝わる」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが14日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した。
【写真】「今日好き」美女、脚線美に視線集中
村谷は「明日のランウェイに備えて食べすぎて浮腫まないように、友達も一緒にサラダ食べてくれた笑」とランウェイ前の体型管理を明かし「ガーリーな服かわいーー」と夜の街角で白いトップスとグレーのスカートを合わせたガーリーなコーディネートを披露。美しい脚のラインが際立つ姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「努力が伝わる」「自己管理がすごい」「めちゃくちゃ可愛い」「映えてる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、美脚際ショット公開
