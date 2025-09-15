武尊、妻・川口葵は「耐えてくれた人」馴れ初め告白「いつのまにか側に」
【モデルプレス＝2025/09/15】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が、14日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。2人の出会いや結婚生活について語った。
【写真】武尊＆川口葵のハワイでのウエディングフォト
2025年7月29日に自身のSNSを通じて結婚を発表した武尊と川口。テレビ初共演となったこの日、武尊は川口との出会いについて、「僕が最初気になって。友達期間がすごい長くて、すごい良い人だなって」と知人の紹介で出会い、信頼関係を深めていったと明かした。一方の川口は、「気を遣わなくても一緒にいられるなっていうのはあって、いつのまにか側にいた」と自然に距離が縮まったと出会った当時を振り返った。
また、「試合前とか特に感情の起伏がすごいんですけど、それが面倒くさくてみんな離れていく」とこれまで感情の起伏の激しさが原因で周囲との距離を感じることが多かったという武尊。そんな中、武尊にとって川口は「34年間生きてきて、唯一この起伏に耐えてくれた人」だったそうで、精神的な支えになってくれる存在であると話した。一方の川口は「ワンちゃん飼ってるんですけど、機嫌が悪いとか疲れてそうだなっていう時はそっと膝の上に置いたら機嫌よくなってる」と愛犬を膝に置くと武尊の機嫌がよくなるため、「扱いやすいというか、一緒にいやすい」と武尊の性格をよく把握している様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆武尊、川口葵との出会い語る
◆武尊、川口葵は「耐えてくれた人」
