待ってた！ 待ってたーー！！【ミスド】見た目も可愛い♡「新作ドーナツ」

秋の味覚が楽しめる“さつまいもド & くりド”が【ミスタードーナツ】に登場！ フォルムや色味が映える可愛いビジュアルに仕上がっており、食べ比べが楽しめるのも魅力。ちょっと優雅なおやつタイムを満喫しませんか？ 今回は10月下旬まで味わえる、秋にぴったりな「新作ドーナツ」をご紹介します。

カリカリ食感が楽しめる！？「さつまいもド 香ばしブリュレ」

香ばしい焼き色と、花のようなフォルムが映える可愛らしいこちら。ドーナツの天面がブリュレ仕立てになったプチ贅沢なさつまいもドです。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「カリカリ食感が楽しいキャラメリゼ」と、食べ応えも感じられそうな仕上がり。生地はさつまいも粉末入りで、和の味わいにほっこり癒されるかも。

生地の半分にフィリングがのった「さつまいもド しっとりスイートポテト」

バイカラーな色味が可愛らしいこちらは、スイートポテト味に仕上がったさつまいもド。生地の半分にだけフィリングがのっているため、2つの味わいを楽しみつつ、飽きずに食べられそうなところも魅力的です。公式サイトによるとフィリングは「しっとりなめらか」とのことで、口当たりの優しさも感じられそうです。

甘いドーナツでリフレッシュしたい時に「くりド マロンホイップ & ハニー」

レポーターHaruさんが「コロンとしたフォルムが可愛い」と推しているこちらのくりド。マロンホイップをサンドしたうえに生地をグレーズでコーティングしており、甘いドーナツで気分をリフレッシュしたい時に良さそうです。片手でパクッと食べられるお手軽感もうれしいところ。

線がけデコレーションされた「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

線がけデコレーションされた、栗らしいフォルムが映える可愛いこちら。ホイップクリームをサンドし、マロン風味チョコをコーティングした贅沢な一品です。ホイップのまろやかな甘さが、栗の風味の良いアクセントとして楽しめそう。ぜひ数種類買って、食べ比べも楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino