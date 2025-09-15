上戸彩が40歳に 誕生日会メンバーが豪華すぎ！「すごい」「一流揃い」
女優の上戸彩が14日に40歳の誕生日を迎え、友人たちに祝福された様子が話題となっている。吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新し、屋形船で行われた誕生日会の写真を公開した。
【写真】上戸彩、40歳の誕生日会に豪華メンバーが集合
吉田は「今日、40歳のお誕生日を迎えた彩ちんのお祝いに行ってきました」「お誕生日会には彩ちんの事が大好きな仲良しメンバーが集まって皆んなで大盛り上がりでした」と投稿。誕生日当日に祝福できた喜びをつづり、「彩ちんにとって素敵な一年になりますように」とメッセージを送った。
写真には、菅野美穂、大島美幸、ベッキー、澤穂希ら豪華メンバーの姿も。大きなバースデーケーキを前に、笑顔で並ぶショットが披露されている。
ファンからは「めちゃ豪華なメンバー」「すごいメンバーですね」「一流揃いですね」といった驚きと祝福の声が寄せられている。
引用：「吉田沙保里」インスタグラム（＠saori___yoshida）
