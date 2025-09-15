世界陸上、第３日（１５日、国立競技場）ナイトセッションの見所を紹介する。

日本勢のメダル獲得が期待される決勝種目は、男子３０００メートル障害。日本記録保持者の三浦龍司（スバル）は７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する８分３秒４３をマークするなど今シーズン勢い抜群。同じ国立競技場で行われた２１年東京五輪は７位入賞。「２１年東京五輪で初めて世界の舞台にチャレンジ。そこから４年経って、また東京に世界陸上が来たというのはすごい巡り合わせ、チャンスだと思っています」と熱く国立を盛り上げる。

女子１００メートル準決勝には、１５日の予選を突破した福部真子（日本建設工業）、中島ひとみ（長谷川体育施設）が日本勢初の決勝進出を目指す。

大注目の男子１１０メートル障害は、予選が行われる。昨年のパリ五輪５位入賞で、８月１６日に日本人初の１２秒台となる１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録をマークした村竹ラシッド（ＪＡＬ）が同種目日本勢初のメダル獲得を目指して、まずは第一関門に臨む。

前回の２３年ブダペスト世界陸上５位入賞で、今シーズンは走り幅跳びとの２種目に挑戦してきた泉谷駿介（住友電工）も、１１０メートル障害で確実に代表入り。今季ベストは１３秒１９だが、７月下旬の日本選手権を制した勢いそのまま２大会連続ファイナル、初のメダル獲得を狙う。

男子走り幅跳び予選は、２１年東京五輪６位入賞の橋岡優輝（富士通）が登場。

男子４００メートル障害予選には昨年のパリ五輪代表の豊田兼（トヨタ自動車）、初代表の井之上駿太（富士通）らが出場する。

男子棒高跳び決勝は、世界記録を１３度も更新している“鳥人”デュプランティス（スウェーデン）が予選を余裕の１位通過して登場。世界陸上３大会連続優勝、日本での世界新記録樹立に期待がかかる。