韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、スン・ホンユー（24歳）があまりのプレッシャーからパニックに陥った。

【映像】練習生が感情爆発させた瞬間（全員衝撃を受ける様子も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

涙が止まらず、パニックに…感情爆発

ボーイズグループ・BLANK2Yのメンバーとしてデビュー経験を持つスン・ホンユー。練習生たちが4つのグループに分かれて新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」では「MAIN DISH」チームに所属しているが、振付を覚えるのが遅く、ダンスレッスンでミスを繰り返してしまう。

ヒップホップなグルーヴが必要とされるステップの練習でも、なかなかバイヴスをつかむことができず「生まれたてのキリンみたい」と言われてしまうホンユー。その後も同じ間違いを繰り返し、「あまりにもうまくいかず、自分に腹が立ちます」と自身も苦悩している様子を見せていた。

本番直前のリハーサルでも、表情が硬いホンユー。グヨンから「調子が悪いのかな？あまり集中できていない気がする」と声をかけられると、ホンユーは声を震わせて「結構辛いです…みんなに迷惑をかけている気がします」「毎晩練習したけどダメでした」と泣きそうな表情になってしまう。KANYは「深呼吸して」となだめ、ハンビョルは「ホンユー、しっかりして。できないものはできないけど、他の参加者たちも必死で準備しているのに、落ち込んだエネルギーをうつしちゃいけないよ」と力説した。

ホンユーはステージを降りてからも涙が止まらず、パニックに陥ってしまう。チームメイトのカンミンは「音やリズムを外すのはわかるけれど、それはダメだよ」と、真剣な表情で伝えるも、ホンユーは「僕のことをチームの一員だと思っている？」と感情を爆発させてしまい、険悪な雰囲気が蔓延。その夜、宿舎で話し合う「MAIN DISH」チーム。「今日のステージは悪くなかったと思うよ」「とにかくステージに集中しよう」と心を1つにし、円陣を組んだ。

本番のステージは、妖しげな晩餐会のような雰囲気の中、カンミンがワイングラスを片手で握り割る強烈なパフォーマンスで幕開け。ホンユーも自信を取り戻したのか、伸びやかな歌声を響かせていく。炎が噴き上がるステージで、6人はパワフルでエネルギッシュなダンスを展開。ホンユーは後半では高音フェイクをばっちりと決め、メインボーカルとしての役割をしっかりと果たした。

