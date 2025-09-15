◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本62―24トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）

世界ランキング13位の日本は同16位のトンガを62―24で下し、2年連続の決勝進出を決めた。20日（日本時間21日）に米ユタ州ソルトレークシティで行われる決勝では、同9位で昨年の決勝で敗れたフィジーと対戦する。

3トライずつ取り合った前半はボールやテリトリーの獲得で苦戦した日本だが、ハーフタイムに修正を図り、後半は裏へのキックを多用するなどアタックを改善。標高約1600メートルの準高地デンバーで、運動量が落ちたトンガを尻目に5トライを奪って快勝した。

62得点、8トライはいずれも日本としてトンガ戦の歴代最多で、昨年復帰したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）にとっても第2次体制下の最多となった。指揮官も得点そのものよりも、「試合の中で調整できたことが良かった。選手が素晴らしく対応してくれた」と珍しく目尻を下げた。

共同主将を務めていたHO原田衛（前BL東京）の離脱により、週の半ばから1人で主将を務めているLOワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）も「普段通りプレーできた。大事な局面では（チームが）つながってやった」とうなずく。自身は前半32分に軽やかなステップで対面を外してそのまま駆け抜け、今大会3試合連続となるトライ。プレーと背中でチームをけん引した。

試合終了時点で決勝の対戦相手は決まっていなかったが、直後のインタビューからジョーンズHCは「決勝は昨年の再戦になる。フィジー戦に向けて準備しないといけない」と前掛かり気味に語った。約3時間後、対戦相手がフィジーに正式に決定。1年前はホームで17―41と完敗を喫した相手に、リベンジする準備は整った。