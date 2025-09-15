タレントの藤田ニコルが、自身のグラビア写真集から渾身の1枚を紹介した。

【映像】鍛え上げられた渾身のお尻ショット

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月8日に放送され、「あのちゃんと飲む」と題して、あのちゃんとゲストの藤田ニコル、三上悠亜が居酒屋で赤裸々な女子会トークを繰り広げた。

藤田は“最初で最後”という自身のグラビア写真集から「あのちゃんに私の渾身の見せちゃおっかな〜どれがいっかな〜」と言いながら自慢の1枚をセレクト。

「ウチのおケツ見て欲しい」と見せた写真はプールで横たわる藤田の、水面から浮き上がらせた“お尻”のショット。丸く突き出したヒップラインは完璧に整えられており、あのちゃんも「うわ！めっちゃこれ鍛えあげられてますね」と感嘆、三上と2人で「これ好き」「めちゃいいお尻」と大絶賛した。

撮影時は「友達に会うよりトレーニング」だったと語り、週6日トレーニングに励んだことも明かすと、あのちゃんは「相当自信ありげなお尻」と笑った。

さらに藤田が「もっと全裸あるよ」と勧めるとあのちゃんも興味津々にページを捲り「ああ最初で最後って気合感じる」「全裸はすごい」と見入っていた。

藤田は「写真集をやるならその年代で一番気合入ってるの残しておこうと思って」と振り返り「見返しても頑張ってよかった」と満足気に語った。

（あのちゃんねる）