ABEMAドラマ『MISS KING』場面カット＆相関図が解禁 盤上の戦いに挑む前の強烈なオーラ漂うショットも
俳優でアーティスト・のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が29日より、毎週月曜日午後8時から無料配信を開始する。このたび主人公・国見飛鳥を演じるのんと、父への復讐計画でバディを組む元棋士の藤堂成悟を演じる藤木直人の場面写真、人物相関図を公開された。
【写真】『MISS KING / ミス・キング』人物相関図が解禁
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる“元棋士のヒモ男”藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演する。
このたび、のん演じる飛鳥と藤木演じる藤堂が出会うシーン、そして2人がバディを組み対局に挑みに行くシーンの場面写真が公開。家族を捨てた飛鳥の父・彰一（中村獅童）にナイフで復讐に挑もうとする飛鳥の前に現れた藤堂は、彰一に対して因縁の過去を持っている元棋士で、飛鳥に「将棋で復讐をしよう」と持ちかけ2人は“共犯者”に。そして藤堂の復讐計画の一つとして飛鳥は“史上初の女性棋士”を目指していくことになる。
バディを組んだ2人は同じ傷を抱えるもの同士、時にはぶつかり合いながら、そして窮地に追い込まれそうになりながらも将棋を通じて人生を取り戻していく。そんな固い絆で結ばれた“復讐の共犯者”の2人が、重要な対局に向かう際の強烈なオーラ漂うショットにも注目だ。
さらに『MISS KING / ミス・キング』の人物相関図も公開されている。
