頓知気さきな、お風呂で“キョトン顔”「撮影を忘れてリラックスしている素の表情」
姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が25日、初のフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）を発売する。発売10日前を迎えた15日、先行カットが到着した。
【写真】頓知気さきな『また明日！』裏表紙3種解禁
今回解禁されたのは、おさげ姿でお風呂に入る頓知気の美少女感あふれるショット。熱海の温泉に薄紫の水着で入り、カメラをキョトンとした表情で見つめる姿が印象的。頓知気も「レトロ感溢れるお風呂やタイル画に描かれた鯉、どれも可愛くて好みでした！ 撮影を忘れてリラックスしている素の表情にも注目してください」とコメントしている。
とんちきさきなは、2000年3月6日生まれ、大阪府出身。身長160センチ。18年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。18年にミスiD2019を受賞。19年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。22年8月から『bis』レギュラーモデルに。23年より本格的にソロ活動もスタート。
