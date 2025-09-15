チーム・ハンサム！＆ヒロインのカップル発表 “人生でもっとも美しく尊いキスシーンを描く”ドラマ【一覧】
俳優・小関裕太らアミューズ所属のチーム・ハンサム！のメンバーが出演する、BCテレビ連続ドラマ『君としたキスはいつまでも』（略称：君キス）の第1弾キャストが15日、発表された。
【写真】『君としたキスはいつまでも』タイトル入りビジュアル
完全オリジナルのオムニバス・ラブストーリー。廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルのオープンを前に、卒業生や小学校にゆかりのある人々を招待したプレオープンが行われ、登場人物たちが、それぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。恋人と初めてのお泊りのため、亡き妻との思い出をたどるため、疎遠になった幼なじみで集まるため…。
かつて子どもだった大人たちが、思い出の場所で、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごし、そして人と人とが向き合った先にある、人生でもっとも美しく尊いキスシーンを描く。
メインキャストは、チーム・ハンサム！より、細田佳央太、本島純政、猪塚健太、青柳塁斗、さらにハンサムファンにはなじみの深い渡部秀に決定。そして、各エピソードのヒロインは、莉子、川津明日香、小島藤子、藤谷理子、松井愛莉が務めることになった。
ABCテレビ（関西地区＝10月19日スタート、毎週日曜 深0：10）、テレビ朝日（関東地区＝10月18日スタート、毎週土曜 深2：30）の放送ほか、TVer・ABEMAで見逃し配信。
■細田佳央太×莉子
――初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語
ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田）と玉山みく（莉子）は、幼い頃からの幼馴染。最近付き合い始めた2人は、初めてのお泊りとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない2人の淡い恋模様の行方は…？
■本島純政×川津明日香
――プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語
新人ホテルスタッフの仁野司（本島）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない2人。それには、ある理由が…？
■渡部秀×小島藤子
――初めて出会った見知らぬ二人の、1日だけの物語
小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部）。初めて出会った2人が湖畔のホテルで過ごした1日。
■猪塚健太×藤谷理子
――感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語
廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷）と出会い結婚した。所縁の深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく…。
■青柳塁斗×松井愛莉
――振られた元カノとオーディションの場で演技のキス!?
ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳）は出場を決意！ 満を持して臨んだオーディションには1年前に振られた元カノ・玲奈（松井）の姿が！ しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり…。
