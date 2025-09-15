¹À¥¤¹¤º¡¢¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡ÙÇ®±é¤Ç·èÄê¤Å¤±¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¶äËë¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶
¡¡¥Îー¥Ù¥ë¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤¬1982Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ò¡¢¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤ÎÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£9·î5Æü¤Ë¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÆ°ÊªÇÀ¾ì¡Ù¡Ø1984¡Ù¡Ä¡Ä¡£ËÝÌõ²È¡¦¶â¸¶¿ð¿Í¤ËÊ¹¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¾®Àâ¡×¤Î¶ËÃ×
¡¡ËÜºî¤ÏÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î3¥«¹ñ¶¦Æ±À½ºî¡£Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÏÀï¸åÉü¶½´ü¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æó¤Ä¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±Ù»Ò¤ò¹À¥¤¹¤º¡¢Ä¹ºê»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¦Ææ¤á¤¤¤¿º´ÃÎ»Ò¤òÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊë¤é¤¹ÃæÇ¯´ü¤Î±Ù»Ò¤òµÈÅÄÍÓ¤¬±é¤¸¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥·¥°¥í¤Ï¤µ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¾®Àâ¤Ï25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¤Ç¡¢·ëËö¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥·¥°¥í¼«¿È¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢µÓËÜ¤Î½é¹ÆÃÊ³¬¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤È¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÄ¹»þ´ÖµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Î±Ù»ÒÌò¤ËºÇ¤âÅö»ö¼ÔÀ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¹À¥¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£´ÆÆÄ¤¬¼ê»æ¤Ç½Ð±é¤ò°ÍÍê¤·¡¢¹À¥¤¬²÷Âú¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¹À¥¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹À¥¤Î¶áÇ¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö±Ç²è½÷Í¥¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤¬¸²Ãø¤À¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ËÂ³¤¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤È3ËÜÏ¢Â³¤Ç¼ç±éºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢9·î19Æü¤Ë¤ÏÂçºî±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡È¹À¥¤¹¤º¥¤¥äー¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹À¥¤¬Ãå¤ë¤ÈÀ¶Á¿¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Ì¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤È¸½ÂåÅª¤ÊÈþËÆ¤ÎÍ»¹ç¤¬´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¡È¶äËë½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼Çµï¤¬²á¾ê¤Ê±é½Ð¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤äÄÀÌÛ¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î³Ê¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¿·¿ÍÈ¯·¡¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶äËë¥¹¥¿ーÆÃÊÌ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢±Ç²è³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÇÐÍ¥¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¥¹¥¿ー¤òÌÀ³Î¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤è¤ê¤â±Ç²è½Ð±é¤ò¼çÀï¾ì¤ËÃÖ¤¯¹À¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¡È¶äËë½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡±Ç²è¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¡Ö¹À¥±é¤¸¤ë±Ù»Ò¤Ï¡¢²áµî¤ÎÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦¶¯¤µ¤ÈÀÈ¤µ¤¬Æ±»þ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¶¦±é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖÀÐÀî´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢¹À¥¤µ¤ó¤Î±éµ»¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀï¸å¤ÎÄ¹ºê¤Î¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¹À¥¤¹¤º¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÁõ¤¤¤¬Êª¸ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏµÈ±Ê¾®É´¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¶äËë½÷Í¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¾Í¥¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¡£Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î±Ç²è½÷Í¥¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹À¥¤â¤½¤Î·ÏÉè¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸=Àô¹¯°ì¡Ë