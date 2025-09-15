お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが15日までに更新され、タレントのSHELLY（41）がゲストとして登場した。

SHELLYは2014年に番組ディレクターと結婚。2人の子供を授かるが、19年に離婚を発表。その後、現在のパートナーとは籍を入れずに事実婚を選択し、22年には第3子を出産した。

子供を連れて再婚する・ステップファミリーとなることを選択。離婚や再婚を子供達に伝えるときは「めちゃめちゃ悩んだ。色んな本とか記事とかすごい読みあさった」という。

離婚当時、2人の娘は3歳と1歳。「離婚っていう言葉も知らんし、全然分かってなかった」。女の子の場合は、父親に“自分が捨てられた”と感じるケースが多いようで「絶対そんなの思ってほしくないと思って、だからあなたの関係はすごく大事なんだよっていうので、子供にどうやって、その悪い方向に行かない、悪影響を与えないように守るかっていうのを色々調べて、そして元夫と色々話あって、いろんな絵本とか、親が別居してるとか離婚してるとかっていう状況が普通にあるよと見せたり」試行錯誤した。

幼かった娘たちでも理解できるよう元夫と協力したことで、互いの家を行き来する生活にも自然と慣れていき「前の旦那さんに子供を見てもらってる間に、自分の1人の時間もできた」と回顧。現在のパートナーとの新たな出会いにもつながった。

将来を考える大切な人の存在を子供達に紹介するときも、本や記事を参考にしたそう。「やっぱ嘘ついちゃいけない」という気持ちから「ママの友達とかじゃなくて、特別な人なんだよっていう、他の友達とは違う関係なんだよ」と説明。「最初は1、2時間一緒に遊ぶだけバイバーイって言って帰らせて。その次が一緒に食事をするとか、一緒にいる時間をちょっとずつ、ちょっとずつ増やすみたいなのがいいっていうふうに読んだので、そういう風にちょっとずつ一緒にいる時間を増やしていった」という。

4人で過ごす時間が「お互いに心地よかった」と回顧。「徐々に一緒にいる時間が増えていって、なんとなく彼が一緒にいる時間がすごい長くてそれが当たり前みたいなになって、タイミングみて、じゃあ一緒に住もうか？ってなって、でもちろん子供たちにこういうこと考えてるんだけどって、一緒に住むって話して一緒にいる時間が増やしてたんですよね」と語った。