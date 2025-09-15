厚木市内外でコーヒー豆の焙煎（ばいせん）・販売などに携わる１３店が集結してコーヒーを提供する「ＡＴＳＵＧＩ ＣＯＦＦＥＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ（アツギ・コーヒー・フェスティバル）」が１０月１８日、同市寿町３丁目の厚木中央公園で開催される。市内でコーヒーをテーマにしたイベントは初めてという。

コーヒー店などでつくる同フェス実行委員会（委員長・酒井涼旦郎（りょうたろう）厚木珈琲（コーヒー）代表）が主催。県内からは厚木市内の３店をはじめ横須賀、茅ケ崎、川崎などの店が出店し、東京都内から２店が参加する予定。それぞれの店が自慢のコーヒーを提供する。参加者は４杯分１５００円、８杯分２９００円などの「飲み比べチケット」を購入し、各店の味の違いを楽しめる。

同公園では同１０〜１９日にビールのイベント「厚木オクトーバーフェスト２０２５」が開催される。１８日はビールとコーヒーのフェスが同時開催となり、ビール好きの人もコーヒー好きの人も楽しめる。

酒井委員長は、２０２２年９月に合同会社厚木珈琲を設立。中米グアテマラに自社区画のコーヒー園を設け、同国産コーヒー豆を輸入し、厚木市内の店舗などで販売している。

酒井さんは「厚木でコーヒーのフェスティバルを開きたいと以前から考えていた。他店の方々と話が進み、今回の開催となった。各店の個性あるコーヒーを楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。

同フェスのウェブサイトでは前売りチケットを販売している。