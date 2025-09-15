陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）、女子３０００メートル障害で斎藤みう（パナソニック）が日本記録を更新した。

序盤から先頭付近でレースを進めると、海外勢に遅れをとりながらも懸命に走る。日本記録が視界に入った中で、最後まで背中を追い続けた。予選突破ラインの５位にあと一歩まで迫る６位だったが、９分２４秒７２をマーク。日本人で初めて９分２０秒台をたたき出した。

早狩実紀が持っていた日本記録（９分３３秒９３）を１７年ぶりに更新した斎藤は「自分の力を更新できてうれしい」と喜びを口にした一方で「でも世界の選手とは差があるのがわかった。この経験を生かして海外で走っていけるようになりたい」と力を込めた。

斎藤の走りには陸上ファンが反応。「決勝は行けんかったけど本番で日本新記録はすげえよ」「日本新記録めでたいけどこれで予選落ちるんかいな」「決勝進出ならずともすばらしい走りでした」などの声が上がっている。

男子の同種目は三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が今大会も決勝進出。女子はまだ世界との差が大きいものの、明るいニュースが飛び込んできた。