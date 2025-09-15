武尊、川口葵への衝撃プロポーズ秘話 パンツに隠していたものとは「挟んで1日過ごして…」
【モデルプレス＝2025/09/15】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が、14日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。プロポーズ秘話を明かした。
【写真】武尊＆川口葵のハワイでのウエディングフォト
2025年7月29日に自身のSNSを通じて結婚を発表した武尊と川口。テレビ初共演となったこの日、武尊は「プロポーズの時はすごいこだわりました」と切り出し、「ディズニーランド予約して」と川口にプロポーズした場所はディズニーランドだったと明かした。
さらに、武尊は「普通にデートっていうていで予約して、婚約指輪を買って」とサプライズでプロポーズを決行したという。サプライズをするにあたって、大きい鞄を持って行くと不自然だと考えた武尊は「婚姻届を服の中に…。パンツのとこに挟んで1日過ごして…」と婚姻届を下着で挟み、自身の身体と服の間に入れて持ち歩いたという衝撃の秘話を告白。「ディナーの時に、『結婚してください』って言って、服から汗で湿った婚姻届を渡して」とサプライズでのプロポーズに成功したと話した。この裏話を聞いた川口は「たしかに、言われてみれば若干湿ってたかも。でも全然気づかなかった」と驚き、笑顔を見せた。
また、武尊は「手作りですね。自分でカンカンカンカンってやって」と川口のつけるお手製の結婚指輪を披露。武尊は「世界に1個のやつが良いなって」と唯一無二の結婚指輪がよかったと手作りした理由を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆武尊、川口葵への衝撃プロポーズ明かす
◆武尊、川口葵との結婚指輪は手作り
